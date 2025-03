Palestina solicitó al Consejo de Seguridad actuar en Gaza “o se convertirán en irrelevantes”

Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York. FOTO: ANGELA WEISS/AFP via Getty Images

El embajador palestino ante la ONU, Riyad Mansour, instó este martes 18 de marzo al Consejo de Seguridad que actúe tras la oleada de bombardeos de Israel, después de casi dos meses de alto el fuego en Gaza, que ha acabado con la vida de más de 400 palestinos, entre ellos más de 170 menores.

“Ustedes son el Consejo de Seguridad, actúen. Paren estos actos criminales con resoluciones. Pueden hacerlo, tienen poder, porque de lo contrario se convertirán en algo irrelevante”, espetó Mansour durante una sesión en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre ‘La situación en Oriente Medio, incluida la cuestión palestina’.

Y añadió: “Hagan que la guerra no sea aceptable. Este es un momento histórico en el que les toca decidir de qué lado están. Los próximos días son decisivos”.

El representante palestino pidió también que se vuelva a un alto el fuego como “la única forma de avanzar” por la paz en la Franja de Gaza, algo que consideró muy lejano porque, aunque “el Gobierno de Trump ha dado prioridad a los rehenes”, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, está “anteponiendo su supervivencia política”.

De acuerdo con medios israelíes, la defensa de Netanyahu solicitó la suspensión de la audiencia prevista para este martes en los casos de corrupción que enfrenta, con el argumento de que debía centrarse en la situación en Gaza.

“Ataques de precisión”, según Israel

Inmediatamente después, intervino el embajador adjunto de la misión de Israel ante la ONU, Jonathan Miller, quien calificó la reanudación de la brutal ofensiva del Estado hebreo como una “necesidad”, y calificó los bombardeos como “ataques de precisión contra criminales de Hamás”.

De acuerdo al Ministerio de Sanidad del enclave palestino, las mujeres y los niños suponen un 65 % de los más de 400 fallecidos. Además, murieron 109 hombres y 32 personas de avanzada edad, cuyo género no especifica el balance.

“Si hay sufrimiento en Gaza no es por falta de asistencia, sino porque Hamás ha secuestrado a toda la población civil para sus propósitos bélicos (...) asegurándose incluso de que no llegue la asistencia humanitaria”, dijo Miller, quien desafió al Consejo afirmando que “Israel no aceptará sermones” de la comunidad internacional.

EE.UU. cierra filas con Israel

Por su parte, la representante provisional de EE.UU. ante la ONU, Dorothy Shea, sostuvo que “Hamás es culpable” de los ataques de Israel contra la Franja de Gaza por “rechazar todas y cada una de las propuestas de alto el fuego y nuevos plazos ofrecidos”.

“Las Fuerzas de Defensa de Israel están atacando posiciones de Hamás, que utiliza infraestructura civil como puntos de lanzamiento de cohetes (...) El presidente Trump dejó claro que si Hamás no libera a los rehenes, pagará un precio muy alto. Apoyamos a Israel en sus esfuerzos”, indicó Shea.

Mientras que el embajador adjunto de Rusia ante la ONU, Dmitry Polyanskiy, criticó la ofensiva israelí argumentando que el Estado hebreo ha hecho que Palestina y la comunidad internacional “entren nuevamente en un clima de incertidumbre” con otra “tragedia de dimensiones bíblicas”.

Una interpretación compartida por el representante permanente de China ante la ONU, Fu Cong, quien instó a Israel a que cese en sus violaciones al derecho internacional humanitario y “deje a un lado su obsesión por castigar de forma colectiva a los civiles en Gaza”.

