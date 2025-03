“Es muy amable”: Naomi Osaka sobre Camila Osorio

La tenista japonesa Naomi Osaka conversó con La W a propósito de su participación en el Miami Open 2025, cuya primera ronda femenina ya está en marcha.

Una de las victorias destacadas de la jornada del pasado 18 de marzo fue la de Osaka, quien logró superar a la ucraniana Yuliia Starodubtseva en sets corridos, a pesar de haber iniciado el partido perdiendo el primer set 3-6. Pese a esto, Osaka logró recuperarse y ganó el partido con un marcador de 6-3, 6-2.

Este triunfo representa un paso importante en su intento de recuperar su mejor nivel tras un período de altibajos, incluyendo su reciente eliminación en la primera ronda de Indian Wells por cuenta de la colombiana Camila Osorio.

En diálogo con la prensa, Osaka recordó un momento especial que tuvo con Osorio. En respuesta a W Radio, la japonesa mencionó que, durante el US Open, cuando usó su icónico vestido de moños y no se sentía segura con este outfit, Osorio fue la primera persona que la vio y le hizo un comentario positivo al respecto.

Este gesto aún es valorado por Osaka: “(Osorio) se me acercó y me estaba animando. Siempre siento mucho amor por ella porque se tomó una selfie conmigo con el vestido de lazos y me dijo que era el conjunto de tenis más bonito del mundo. Es muy amable”.

Una periodista le recordó a Osaka que el consejo que esta le dio a Osorio en un torneo fue que “ya podía coleccionar las toallas”, un detalle que la japonesa no recordaba, pero que le causó risa.

“Wow, ¿ese es el mejor consejo que he dado? ¡Dios mío! Necesito dar mejores consejos”, advirtió, entre risas.

El camino de Osaka no ha sido fácil en los últimos años. Tras su pausa en el tenis por motivos de salud mental, su embarazo y una reciente lesión en el abdomen, ha tenido dificultades para encontrar su ritmo competitivo. Su regreso a las canchas ha estado marcado por altibajos, incluyendo derrotas tempranas en torneos importantes.

Sin embargo, su desempeño en Miami sugiere que poco a poco está recuperando confianza y consistencia en su juego.

Por su parte, la colombiana Camila Osorio tendrá su primer partido del torneo este 19 de marzo enfrentando a la canadiense Victoria Mboko en la cancha 1, con el partido programado para las 11:00 de la mañana.

De conseguir la victoria, Osorio se medirá en segunda ronda contra la española Paula Badosa, en un duelo que promete ser un reto importante para la tenista colombiana.

