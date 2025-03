Si yo me levanto, no es opcional no ayudar a la gente a lograr lo mismo: escritora Tatiana Castro

Este miércoles, 19 de marzo, en los micrófonos de Mujeres W habló Tatiana Castro, quien es conferencista, empresaria, asesora en inversiones digitales y escritora, para dar detalles de toda su carrera y los motivos que la llegaron a ser lo que es hoy por hoy.

Y es que, adicionalmente, a lo largo de toda su carrera ha escrito nueve obras y de estas, cuatro son ‘Bestseller’; todas inspiradas por historias de su vida que la impulsaron a compartir sus conocimientos y vivencias con el fin de ayudar.

Cabe recordar que Castro fue Señorita Colombia en 1994.

“Todo comienza cuando quedo divorciada con dos hijas pequeñas y rota por dentro, pero yo ya había ayudado a un montón de gente. Ahí nace mi primer ‘Bestseller’ que es ‘ADN de un campeón’. Lo escribo más como por acordarme de cómo pararme y ayudarme, así como lo hice con tanta gente”, dijo.

Explicó que ella misma editó su libro y lo publicó. “Lo saqué, pero no tenía idea de lo que iba a pasar. Finalmente, doy con la persona, y tiempo después me dice que se volvió ‘Bestseller’”.

Castro, por otro lado, se refirió puntualmente al momento de su divorcio, que inspiró, precisamente, ‘ADN de un campeón’.

“Llegó un momento en la vida en que quedo sola, con dos niñas y me había dedicado a mi casa y al trabajo social. (...) Yo estaba oxidada, fracasada emocionalmente, rota y pobre, lo que le pasa a muchas mujeres cuando se quedan solas (...) no tenía ni como hacer mercado”, contó.

Dijo: “ Si yo me paro de aquí, no es opcional no ayudar a la gente a lograr lo mismo , fue como un fuego interno. Es uno de esos momentos cruciales de la vida en donde digo ‘o me paro o me muero’“.

“Hubo una semana en la que no paraba de llorar. Le dije a Dios: ‘o me ayudas, o me muero’”, contó.

A raíz de todo eso, comentó que ella decide reconstruirse y estando bien, comienza a ayudar a otras mujeres. “Hoy en día la mujer puede ser poderosa, podemos salir de este rol de estar mal. Ahí entro de lleno en mi misión de vida a través del servicio”.

Sobre sus dones, la escritora dijo: “canalizo ángeles desde muy joven. Ahora puedo hablar con los seres de luz, verlos y sentirlos”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

Play/Pause Si yo me levanto, no es opcional no ayudar a la gente a lograr lo mismo: escritora Tatiana Castro 35:15 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: