Así puede sacar el pasaporte venezolano en Colombia 2025: Requisitos, consulado y más

Miles de venezolanos salieron de su país en busca de mejorar su calidad de vida, oportunidades laborales y su estabilidad financiera, esto debido a distintas razones políticas, sociales y económicas que obligaron a muchos a tomar sus maletas y emprender un nuevo caminando enfrentándose a diversos cambios.

Uno de los países que más registró llegada de venezolanos fue Colombia. Sin embargo, para muchos no fue exitosa su llegada al primer destino, por lo que siguieron en busca de nuevos lugares.

Siendo así, para poder moverse por el mundo de manera legal, necesitan tener su pasaporte al día, documento de identificación a nivel internacional.

No obstante, hay quienes aún no conocen cómo poder renovar dicho documento que además, les permite trabajar o estudiar en territorio colombiano sin restricciones.

Debido a esto, W Radio le explica el paso a paso que debe seguir para tramitar su pasaporte venezolano desde Colombia.

¿Es posible sacar el pasaporte venezolano en Colombia?

Según la Embajada de Venezuela en Colombia, el trámite de expedición de pasaporte venezolano en Colombia se realiza a través de la página oficial del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME).

Allí, la entidad recibe la solicitud del proceso, así como el comprobante de pago y la sede principal en Caracas, Venezuela, gestiona la respectiva cita, donde el ciudadano venezolano deberá trasladarse a la Embajada o Consulado establecido, a la fecha y hora indicada para iniciar el trámite.

Paso a paso para sacar el pasaporte venezolano en Colombia

De acuerdo con la Embajada de Venezuela en Colombia, los requisitos que debe cumplir para hacer dicho trámite son:

Realizar el registro consular.

Realizar la solicitud de trámite en el Sistema SAIME.

Siendo así, este es el paso a para para hacer la solicitud a través del Sistema SAIME.

Ingrese al portal web de SAIME haciendo clic aquí. Haga clic en la opción de ‘Trámites consulares’ y ‘Trámites a venezolanos’. Seleccione cita de pasaporte para niños o para adultos, según sea el caso. Una vez ingrese con el usuario y contraseña que recibió a su correo electrónico, pida su cita seleccionando la sede colombiana. Verifique los datos ingresados. Posteriormente (plazo de 15 días), la plataforma le enviará el día de su cita en la Sección Consular. Envíe la documentación requerida. Asista a la cita.

¿Cuál es la documentación necesaria para sacar el pasaporte venezolano en Colombia?

Planilla de solicitud de pasaporte del SAIME impresa hasta la declaración jurada.

Copia de la partida de nacimiento.

Original y Copia de la cedula de identidad Venezolana.

Pago de arancel consular de 120$ (dólares).

Listado de oficinas SAIME en Colombia

Bogotá : Calle 53 No. 10-60/46, Piso 2; calle 10 No. 5-51; calle 114 No. 11-10; calle 20 No. 10-22 y calle 127 No. 11-21.

Medellín: Avenida El Poblado No. 41-70, Local 111 y calle 10 No. 49-30

Cali: Avenida 68 No. 3-25

Barranquilla: Calle 72 No. 5-25

Cartagena: Avenida Pedro de Heredia No. 78-23

Villavicencio: Calle 22 No. 20-70

Pereira: Calle 19 No. 8-20

Manizales: Avenida Santander No. 57-11

Ibagué: Avenida Ferrocarril No. 12-20

Popayán: Calle 10 No. 20-20

Bucaramanga: Carrera 33 No. 34-30

Cúcuta: Calle 7 No. 7-15

San Cristóbal: Avenida 20 No. 1-55

Puerto Carreño: Avenida 15 No. 20-20

