Seb Mildenberg: entre la cabina, la escuela y el alma del ‘progressive’

Por más de dos décadas, Seb Mildenberg ha sido un nombre silenciosamente poderoso en la escena electrónica de Bogotá. Su historia, tejida entre consolas, clubes míticos y un legado familiar profundamente musical, lo ha llevado a ser mucho más que un DJ: es maestro, emprendedor y uno de los artífices del sonido melódico que hoy domina las pistas capitalinas.

Hijo de un reconocido ingeniero de sonido Patrick Mildenberg y parte de una familia donde la música era el idioma común —percusión por parte de su madre, composición por parte de sus tíos—, Seb creció rodeado de cables, discos y armonías. Sin embargo, su primer impulso no fue hacia las tornamesas sino hacia el negocio. Ingresó a estudiar administración de empresas y fue allí, en la universidad, donde su destino cambió gracias a un amigo, un reproductor Denon olvidado en una bodega y el deseo compartido de aprender algo nuevo.

Lo que empezó como un juego universitario entre clases, mutó rápidamente en fiestas organizadas por ellos mismos, patrocinios inesperados y las primeras presentaciones en bares locales. En poco tiempo, Seb había logrado posicionarse en clubes legendarios como Monclova, Cinema y Wham, lugares que definieron la época dorada del underground capitalino y en donde Mildenberg encontró su voz musical: el progressive.

Aunque no se casa con un solo género, como él mismo aclara, su sello está en la narrativa melódica y progresiva que imprime a cada set, sin importar si es techno, house o algo más alternativo. Nombres como Sasha, Hernán Cattáneo o Nick Warren fueron faros que lo inspiraron, pero su estilo se ha moldeado a través del contacto directo con el público, tocando tanto en el pico de la noche como en los amaneceres mágicos en terrazas, donde el sol se mezcla con los beats.

No obstante, su carrera no solo se ha forjado sobre el escenario. Desde hace más de una década, Seb ha combinado su pasión por el performance con la educación musical. Primero fundó su propia escuela, ‘La Escuela Moderna de Música’, y después, en una alianza natural con el club Baum, dio vida a ‘Baum Music School’, una institución que no solo enseña a mezclar, sino que forma artistas con una comprensión profunda del oficio, la técnica y el respeto por la profesión.

“Un DJ no es solo alguien que pone canciones. Hay una preparación, un estudio, una curaduría. Nosotros enseñamos desde las conexiones básicas hasta cómo entregar un set bien pensado a otro artista”, explica Seb con convicción. Su rol actual como director académico lo ha llevado a priorizar la escuela sobre la producción musical, aunque no descarta volver pronto al estudio para lanzar nuevas creaciones.

En la escuela, trabaja con un equipo de profesionales en activo como No Neim, Diego Díaz y Alejo López, quienes combinan la docencia con la experiencia real en clubes, festivales y estudios. Ofrecen formación tanto en mezcla como en producción musical —especialmente con Ableton Live—, y promueven el performance en vivo como un horizonte más complejo y creativo que el DJing tradicional.

Para Mildenberg, Bogotá ha alcanzado un estatus privilegiado en la cultura electrónica latinoamericana. “Es casi como el Berlín de América Latina”, afirma sin titubear. La ciudad ha pasado de tener unos pocos clubes especializados a ser una meca para artistas internacionales, donde cada fin de semana se presentan DJs de talla mundial y donde la oferta musical es tan diversa como la audiencia que la disfruta.

Este 2025, Seb seguirá al frente de la escuela, tocando en clubes y eventos, y con la intención de volver a la producción cuando el tiempo y la inspiración se alineen. Porque para él, la música no es solo una profesión: es un camino que encontró por accidente, pero que recorre con total convicción.

