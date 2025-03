SuperSalud ordenó a Audifarma distribuir medicamentos almacenados en bodega de Bogotá

El superintendente nacional de Salud, Giovanny Rubiano García, junto con la Delegatura para Gestores Farmacéuticos, realizó este viernes, 21 de marzo, una auditoría a la bodega de Audifarma ubicada en las afueras de Bogotá. Durante la inspección, se encontró que, de una lista de 22 medicamentos de alta demanda, ocho, incluyendo la insulina, tenían existencias suficientes en la bodega. Sin embargo, usuarios han reportado la falta de estos medicamentos en los puntos de dispensación de Audifarma.​

Rubiano García calificó de incongruente que, existiendo 113.000 unidades de insulina en bodega, no haya disponibilidad en los puntos de atención. Declaró que no hay justificación administrativa para que estos medicamentos no estén disponibles para su entrega y aparezcan como pendientes en las órdenes de los pacientes.​

Por ello, la Supersalud ordenó a Audifarma trasladar, en un plazo máximo de 24 horas, los medicamentos desde la bodega a los puntos de dispensación, para evitar riesgos en la salud y vida de los usuarios. Esta acción se enmarca en las funciones de inspección y vigilancia de la entidad, siguiendo el llamado del presidente Gustavo Petro para reforzar la supervisión del sistema de salud.​

Durante la auditoría, que duró alrededor de tres horas, representantes de Audifarma argumentaron que las 113.000 unidades de insulina dependían de asignaciones específicas de las EPS. El superintendente les recordó que los trámites administrativos no deben afectar la disponibilidad de medicamentos para los afiliados al sistema de salud.​