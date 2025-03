Sintraelecol entraría en paro indefinido sin no hay acuerdos en manejo de las plantas de Termopaipa

Paipa

Según lo señalan los directivos de Sintraelecol, la mesa de diálogo dispuesta para este miércoles será muy importante ya que se puede definir el futuro de las plantas de Termopaipa 1, 2 y 3, las cuales esperan que su manejo regrese a Boyacá, pero de no ser así, estarían dispuestos a entrar en un paro indefinido y bloquear el corredor vial.

“Mañana tendremos una reunión en Paipa con delegados de la alcaldía del municipio y con delegados de la Gobernación de Boyacá en el cual iniciaremos una mesa de diálogo para continuar con nuestra petición que es que la administración de las termoeléctricas 1, 2 y 3 regrese realmente a Boyacá. Nuestras expectativas es que el mismo departamento, la misma alcaldía, la misma nación revierta esa decisión que en el 2005 el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y el señor Oscar Iván Zuluaga le entregaron agencia a una empresa caldense con sede en Manizales la administración de este bien energético y la infraestructura energética del departamento de Boyacá. Tenemos bastantes expectativas que nuestro pliego de peticiones que presentaremos oficialmente sea atendido pues se inicien las mesas de diálogo con el Ministerio de Hacienda, con el Ministerio de Minas y Energía, con la Gobernación de Boyacá y la Alcaldía de Paipa”, indicó Pedro Antonio Rojas, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Energía de Colombia, Sintraelecol - Paipa.

Los trabajadores también manifiestan que los recursos que obtiene Gensa en el departamento no son reinvertidos en Boyacá sino en el departamento de Caldas y que además no tienen proyectos de generación de energía renovable para ejecutar en Boyacá.

“No estamos pidiendo nada puntualmente para los trabajadores, ni nada de reivindicaciones salariales, estamos pidiendo es que la administración de las plantas 1, 2 y 3 regrese a Boyacá, que la riqueza que generan estas plantas se reinviertan en Boyacá, que los recursos que por transición energética que vayan a recibir las empresas dentro de ese programa para aquellas empresas que cierran fuentes de generación con combustibles fósiles esos recursos de transición energética realmente se reinviertan en Boyacá, son miles y miles de familias que día a día trabajan en el socavón extrayendo el mineral que se utiliza en Termopaipa 1, 2 y 3 para su funcionamiento, entonces todas las familias también se van a ver afectadas. Aquí en Boyacá Gensa no tiene un solo proyecto real para reconversión laboral y reconversión de generación de energía eléctrica, tiene varios proyectos y lo está repotenciando en Caldas, pero aquí en Boyacá no tiene un solo proyecto real”, agregó Rojas.

Los trabajadores de Termopaipa señalan que si este miércoles no hay acuerdos con el Gobierno local, departamental y nacional entrarán en paro indefinido.

“De no llegar a ser atendidas nuestras propuestas, porque no las estamos imponiendo, estamos proponiendo que se realice una mesa de diálogo y si recibimos algún rechazo de esta propuesta que tenemos del sindicato nos veremos obligados a realizar un paro indefinido en la calzada frente a las termoeléctricas 1, 2 y 3 y ya no habría ni siquiera pase intermitente, apenas el corredor humanitario”, enfatizó el presidente de Sintraelecol Paipa.

La mesa de diálogo se realizará este miércoles 26 de marzo a partir de las 9:00 de la mañana en el municipio de Paipa.