Acalorado debate en Senado: Pacto denunció maniobras para frenar reducción de sueldo de congresistas

Una dura discusión se presentó este martes en la Comisión Primera del Senado por cuenta del debate sobre el proyecto de reducción de salarios de los congresistas, impulsado por el Pacto Histórico, y que tiene como ponente a la senadora María José Pizarro.

Según Pizarro, la Comisión busca dilatar el debate. De hecho, aseguró que se estancó por más de una hora debido a la discusión sobre el orden del día, en el que estaban priorizados tres proyectos: la reducción de salarios de congresistas, el Estatuto de Ciudadanía Juvenil y la reforma a la salud impulsada por la oposición.

Según Pizarro, la demora en la discusión del orden del día ha sido una estrategia para aplazar la de la reducción salarial: “Hace ocho días los congresistas se negaron, duraron dos horas discutiendo por una proposición que yo presenté para pasar la reducción de los salarios de congresistas al primer punto en el orden del día (...) Hoy, dos horas y media sobre si es válido que ellos modifiquen el orden del día. Lo cierto es que los congresistas se niegan a avanzar”, dijo.

Y agregó: “han hundido ese proyecto más de doce veces. Hay un filibusterismo, que es la técnica para obstruir las discusiones en el Congreso de la República”.

Desde la oposición ya aseguraron que no apoyarán el proyecto, ya que la fórmula presentada por el Pacto Histórico buscaría solo reducir el salario de los legisladores y no los demás altos salarios del Estado. Según la senadora Valencia, “el presidente tiene que ganar lo mismo que los senadores, porque es nuestro par, y tienen que ganar lo mismo los magistrados. ¿Por qué nosotros vamos a ser una rama de tercera categoría? Yo no voy a acompañar ese proyecto de ninguna manera”, dijo.

Por su parte, el senador Jota Pe Hernández, de la Alianza Verde, quien presentó un proyecto de reducción salarial la legislatura pasada, aseguró: “Este proyecto de reducción de salario lo sacan unos meses antes de las elecciones. Esto es una burla, es una humillación para Colombia”, dijo Hernández, quien con su propuesta buscó hacer la reducción con la prima.