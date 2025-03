“Estoy consternado”: Luis Fernando Suárez recordó gratos momentos junto al ‘Piripi’ Osma

Luis Fernando Suárez y Armando Osma. Foto: (Photo by Gabriel Aponte/Vizzor Image/Getty Images)

Luis Fernando Suárez, reconocido entrenador colombiano, pasó por los micrófonos de Peláez De Francisco en La W para hablar sobre la muerte de Armando el ‘Piripi’ Osma a los 63 años, una noticia que enluta al mundo del FPC.

“Estoy terriblemente consternado”, dijo.

Hernán Peláez y Martín De Francisco recordaron que en una conversación con Osma, él les comentó que fue Suárez quien lo llevó al futbol ecuatoriano.

“Nos juntaron las situaciones difíciles. Recuerdo que fuimos contrarios, nunca jugamos juntos en ningún equipo, pero cuando fui al Deportivo Cali, él era técnico de la primera c de Expreso Palmira. Alguien se le acercó y empezó a llevarme informes de los equipos a los que íbamos a enfrentar, sin yo pedírselo”, dijo.

“Cuando me echaron del Cali, cuatro o cinco meses después, él me llamó diciéndome que lo habían sacado y me dijo, ‘en el momento que considere que yo puedo ayudarlo como asistente técnico’”, añadió.

Tras esto, Suárez recordó que en ese momento se fueron juntos para el Deportes Tolima, momento en el que les fue muy bien.

“En el 2003 nos fuimos para el Aucas. Recuerdo que nos fuimos con una mano delante y otra atrás, tres en un apartamento. Él dormí en el sofá cama y al año siguiente estábamos con la selección ecuatoriana”, indicó.

