Líder libanés de Hizbulá advirtió tomar represalias si Israel continúa su agresión contra el Líbano

Naim Qasem y bandera de Israel. Foto: Stringer/Anadolu via Getty Images.

El líder del grupo chií libanés Hizbulá, Naim Qasem, advirtió este sábado 29 de marzo de que si Israel no abandona el país y sigue con su agresión contra el Líbano, “no habrá más remedio que optar por otras opciones”, pese a que reiteró su compromiso con el alto el fuego.

“Esta resistencia (Hizbulá) sigue presente y comprometida con el acuerdo (de alto el fuego) en esta etapa, pero si Israel no se compromete con el acuerdo, y el Líbano no logró conseguir el resultado esperado a nivel político, no habrá más remedio que optar por otras opciones”, dijo Qasem en un discurso televisado por la cadena libanesa Al Manar, voz del grupo chií.

En su intervención, Qasem se refirió al ataque que Israel lanzó ayer 28 de marzo contra el Dahye, los suburbios en el sur de Beirut, “agresión que superó los límites por primera vez desde el alto el fuego”, pero también habló de los ataques israelíes contra otras zonas en el sur del Líbano.

“No podemos aceptar que siga esta conducta. Si Israel piensa que está creando una nueva ecuación, con falsas excusas, para matar y atacar en Dahye y el sur, pues es inaceptable”, agregó.

Por ello, instó al Gobierno libanés a presionar para reconducir la situación: “El país libanés tiene que repelerlo. El tiempo todavía permite un tratamiento político y diplomático”.

Sin embargo, se mostró impaciente por la falta de resultados por la vía diplomática y el incumplimiento reiterado del acuerdo de paz por parte de Israel: “Esta paciencia es para dar una oportunidad para encontrar soluciones que aliviarían las penas... pero si Israel sigue su matanza y destrucción, ¿debemos seguir siendo espectadores ante la ocupación?”, señaló.

“Los funcionarios deben saber que todo tiene un límite (...) Todavía tenéis una oportunidad para imponer más presión. Israel sigue cometiendo actos criminales y esto es inaceptable. Israel debe retirarse”, indicó refiriéndose al Gobierno libanés.

“Nosotros, como Hizbulá, cumplimos plenamente el acuerdo. No tuvimos presencia armada al sur del río Litani, e Israel no se retiró de todas las tierras libanesas y sigue ocupando algunos puntos. Israel sigue violando, atacando cada día”, afirmó sobre el grado de cumplimiento del pacto de tregua por ambas partes.

El acuerdo de alto el fuego con Israel establece que no puede haber armas ajenas al Estado libanés más abajo del Litani, en la franja que va desde este hasta la frontera de facto entre ambos países, como también estipula la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que puso fin a la anterior guerra de 2006.

El discurso de Naim Qasem se da un día después de que Israel lanzara una campaña de bombardeos contra el sur del Líbano y atacara los suburbios de Beirut por primera vez en cuatro meses de alto el fuego, en respuesta a un previo lanzamiento de cohetes desde el territorio libanés del que ningún grupo ha asumido la autoría.

Las autoridades libanesas no informaron de víctimas en el ataque contra estos suburbios, que fueron muy castigados por la aviación israelí durante el conflicto el año pasado.

Escuche W Radio en vivo aquí: