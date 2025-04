Siguen quejas de usuarios de la salud en Cúcuta por prestación de servicios de EPS

Cúcuta

En una completa odisea se ha convertido para los usuarios de una EPS con sede en Guaimaral, sacar una cita médica o autorizar un procedimiento. Hasta dos y tres horas deben esperar a las afueras de la sede, para luego ingresar, recibir un ficho y esperar más tiempo adentro para lograr su objetivo.

“En promedio duramos entre tres y cuatro horas en cola, en fila acá afuera, para poder ingresar y que nos den un turno” dijo uno de los usuarios.

Más información Alerta en Norte de Santander por aumento de casos de dengue

Agregó el hombre que “acá después que uno recibe el ficho y llega el turno, lo mandan a uno a otro lugar, ya eso lo agarraron de costumbre que siempre le dicen a uno que tiene que ir a otro lugar, esto acá está grave”.

Así mismo, la mayor preocupación que tienen los usuarios está en la escases de medicamentos. “Me preocupa es eso, la escases porque el bolsillo ahora no está para estar comprándolo, siempre es preocupante esto. Ya hoy en día hay que preparase psicológicamente para uno comprar los medicamentos. Por lo menos deberían darnos una buena atención ya que no nos dan nuestras medicinas”.

Una fila de más de 100 personas se hace todos los días afuera de estas instalaciones.