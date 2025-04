80 familias del Catatumbo retornaron a sus territorios

Catatumbo

Cansados de no vivir en su territorio, en la libertad que les da el campo, 80 familias del Catatumbo tomaron la decisión de retornar a Tibú este 3 de abril, después de haber salidos desplazados hace más de dos meses.

#NorteDeSantander | 80 familias de la región del Catatumbo se preparan para retornar a sus territorios. pic.twitter.com/yrNXnvpB5Z — W Radio Colombia (@WRadioColombia) April 3, 2025

“Motiva a la comunidad de la región del Catatumbo, que nos sacaron a la fuerza, volver a regresar, porque nosotros no tenemos ninguna alternativa en otro lugar. Nosotros no tenemos tierra, no tenemos casa, tenemos que regresar a nuestro territorio y lo vamos a hacer de una manera organizada, unida” dijo Pablo Tellez, líder campesino.

Agregó que una vez lleguen a territorio tibuyano, construirán un refugio humanitario donde exigirán a los violentos respetarles la vida a las 170 personas, entre niños, jóvenes, mujeres, hombres y adultos mayores que regresan.

“Nosotros consideramos que acá no estamos haciendo nada sino corriendo riesgos, ya que la UNP no quiso brindar ninguna garantía de seguridad, porque a nosotros lo único que nos ofrecieron fue 24 chalecos, 24 teléfonos y un carro que le entregaron a la alcaldía de Cúcuta y otro a la alcaldía de Ocaña para que nos sirviera para cualquier cosa” agregó el líder campesino.

Fue enfático en indicar que “vamos a seguir luchando por nuestra región en el Catatumbo, porque vamos a tener gente en Cúcuta, vamos a tener gente en Bogotá, porque seguimos con el relacionamiento con las instituciones y esperamos que nos visiten en este lugar, porque desde ahí vamos a seguir trabajando por esa paz que siempre hemos soñado y anhelado”.

Con banderas blancas y transportándose en cinco buses y tres camiones, los campesinos salieron con sus maletas e incluso animales que lograron sacar del territorio cuando huyendo de las balas.

Se espera que en las próximas semanas, más familias retornen.