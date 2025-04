Abren indagación contra Agencia Logística de las FF.MM. por Muelle 13 de Buenaventura

La W conoció en primicia que la Contraloría abrió una indagación preliminar contra la Agencia Logística de las Fuerzas Militares por los “incumplimientos” que, según el ente de control, hubo por parte del Grupo Portuario en su administración del muelle 13 de Buenaventura durante 28 años.

Por estos hechos, este 3 y 4 de abril el ente de control está haciendo visitas a esa entidad para recaudar información detallada al respecto.

Lo que llama la atención es que el ente de control hará esta indagación porque da por hecho que hubo irregularidades.

En la decisión se lee que tomaron esta determinación por “los hechos irregulares que se presentaron en virtud a que no se efectuaron actividades de mantenimientos (preventivo, recuperativo y restaurativos), no se efectuaron obras de corrección ni de reparación, como tampoco se ejecutaron planes de inversión para mejorar la infraestructura física que conforma el Muelle 13, omisiones e inactividades que contribuyeron a deterioros y daños al citado inmueble, existiendo un incumplimiento de las obligaciones a cargo del Grupo Portuario S.A, durante la vigencia del contrato de arrendamiento No. 050 de 1997”.

En este sentido, entre los documentos que le solicitan a la Agencia están los requerimientos que hizo al Grupo Portuario, por medio de los cuales se ordena la ejecución de actividades de mantenimiento y reparación del Muelle 13 Terminal Marítimo de Buenaventura en el lapso comprendido entre el 2015 a 2025.

Además, el ente de control pidió las actas de las visitas, informes de toda la contratación, así como un informe técnico, “por medio del cual la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, determine con claridad y de forma discriminada las condiciones en que recibe el Muelle 13 Terminal Marítimo de Buenaventura (Infraestructura y predios), una vez finalizó el contrato de arrendamiento No 050 de 1997”.