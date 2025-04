Declararán insubsistente a Lourdes Peña, directora de Bomberos

El ministro del Interior, Armando Benedetti, informó que se firmó el decreto que declara insubsistente a la directora de Bomberos, Lourdes Peña, quien había sido nombrada desde el 2024.

“A ella se le cita al Ministerio para hablar sobre estrategia, lineamientos, etc., no asiste. Después se le pide la renuncia, no la manda. Cuando ella sabe que la vamos a declarar insubsistente es cuando ella empieza hacer una contratación de forma sospechosa”, afirmó.

La contratación a la que se refiere habría sido por 15 mil millones de pesos.

La directora fue la primera mujer en ocupar el cargo.