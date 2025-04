Carlos Vélez asegura que abogado de Uribe (Diego Cadena) le ofreció $200 millones para retractarse

Carlos Enrique Vélez, conocido como alias ‘Víctor’, afirmó este lunes 7 de abril ante la juez 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, Sandra Heredia, que el abogado Diego Cadena le ofreció 200 millones de pesos para modificar su testimonio en el proceso que enfrenta el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno en actuación penal, fraude procesal y soborno.

Según el exjefe paramilitar, el ofrecimiento ocurrió en 2018, cuando conoció al abogado Cadena, quien le pidió que declarara en contra del senador Iván Cepeda y a favor de Uribe Vélez.

Alias ‘Víctor’ aseguró que Cadena le pidió desmentir a Pablo Hernán Sierra, alias ‘Alberto Guerrero’, un exparamilitar que había declarado ante Cepeda sobre supuestos vínculos del expresidente Uribe con el paramilitarismo.

“Veo al señor Diego Cadena, donde él me dice que viene de parte del presidente Álvaro Uribe y yo le digo que es el expresidente. Entonces que cuál era el motivo. Ahí empezamos a hablar sobre lo que estaba pasando con lo de ‘Pipintá’, o sea, lo de ‘Alberto’. Y él me ofrece una plata, dice que hay una plata, 200 millones de pesos para desmentir a ‘Alberto’”, relató Vélez en la audiencia.

Además, Vélez afirmó que Cadena le pidió escribir tres cartas en favor de Álvaro y Santiago Uribe, y también testificar en contra de Pablo Hernán Sierra. Explicó que los documentos fueron redactados por el abogado y firmados por él.

“Yo le digo ‘Bueno, listo, ¿cómo es la cosa?’ y ahí es donde él hace el escrito a mano de él, de puño y letra de él, y yo se lo firmo. La firma, como lo he dicho tanto en la Fiscalía como en la Corte, y ahorita como lo digo a ustedes, la firma y la huella son mías, más el escrito es de él”, declaró.

#JuicioÁlvaroUribe | El exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias ‘Víctor’, aseguró que el abogado Diego Cadena le habría ofrecido $200 millones para desmentir el testimonio de Pablo Hernán Sierra, alias ‘Alberto Guerrero’ contra @AlvaroUribeVel. “Ahí es donde él hace el escrito… pic.twitter.com/2UFKR54jKV — W Radio Colombia (@WRadioColombia) April 7, 2025

Vélez también indicó que ya había entregado estas pruebas a la Corte Suprema de Justicia, que investigó a Uribe hasta su renuncia al Senado, momento en que el caso pasó a la Fiscalía.

Tensión en la audiencia: regaño de la jueza

Durante su intervención, alias ‘Víctor’ intentó condicionar la forma en la que debía ser interrogado, lo que generó una respuesta contundente de la juez Heredia.

“Lo único que quiero expresarles aquí a todos los presentes es que tanto a la Fiscalía como a los abogados del señor Uribe, que yo voy a responder a todas las preguntas que me hagan, pero no quiero que quede un manto de duda en las preguntas mías, como el sí o el no, que no lo dejan expresar a uno”, expresó el testigo.

La jueza le recordó que debía ajustarse a las reglas del proceso:

“Señor Vélez, esa es una técnica que está autorizada, usted limítese a responder conforme a lo que ya se le advirtió de decir únicamente la verdad. Tendrá la oportunidad en primer lugar la señora fiscal, posteriormente el doctor (Jaime) Granados, luego viene otra ronda de preguntas que se llame el redirecto y lo podrá hacer la señora fiscal y el contra redirecto por parte del señor defensor. Usted no viene a poner las condiciones para su testimonio”, le dijo Heredia.

#JuicioÁlvaroUribe | Así fue el regaño de la juez Sandra Heredia al exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias 'Víctor', por pretender definir cómo se le debían hacer las preguntas por parte de la Fiscalía y la defensa. "Usted no viene a poner condiciones para su testimonio",… pic.twitter.com/wFf51Ityzq — W Radio Colombia (@WRadioColombia) April 7, 2025

El juicio contra el expresidente Uribe continuará esta semana con más declaraciones clave, en uno de los casos judiciales más relevantes de la historia política reciente en Colombia.