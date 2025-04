Vía judicial ordenan el desalojo de un predio invadido en la margen izquierda de Montería

Montería

La W Radio conoció una decisión judicial emitida por el Juzgado Segundo Penal Municipal Ambulante con Funciones de Control de Garantías de Montería y ratificada por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Montería, la cual ordena el desalojo inmediato de un predio invadido en la margen izquierda de la capital cordobesa. Se trata de un lugar denominado Villa Aurora, ubicado exactamente en el barrio La Esperanza, donde hoy existirían unas 740 unidades de vivienda.

El predio pertenecería a la Caja de Compensación Familiar de Córdoba (Comfacor), la cual acudió a instancias penales por el delito de invasión de tierras. En ese sentido, la judicatura ordenó el restablecimiento del derecho a favor de Comfacor.

“Se demostró en audiencia la existencia de una conducta penal como es la invasión de tierras o edificaciones, así como que la entidad Comfacor que presentó denuncia penal por ese delito, demostró ser la propietaria legítima y poseedora en forma pacífica del inmueble y, que precisamente, lo que busca esa entidad es el restablecimiento de su derecho de propiedad y posesión del inmueble que hoy por hoy aparece invadido por ciudadanos que procedieron a edificar en los mismos sin tener el título de dominio”, puntualizó el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Montería.

En ese sentido, señaló que se comparte la decisión de primera instancia e instó a los gobiernos de turno a hacerle frente a esta problemática que persiste en otras zonas de la capital cordobesa.

“Es sabido igualmente la problemática que se vive por las invasiones o las ocupaciones irregulares y consideramos que la necesidad de vivienda digna no puede tomarse como patente de corso para invadir u ocupar predios privados y proceder a edificar en ellos a sabiendas que no son los propietarios legítimos. Esa problemática social a que hace referencia el representante de los terceros, debe solucionarla el Estado en cada una de sus instancias (Alcaldías, Gobernaciones, gobierno central) si es el caso, para garantizar acceso a una vivienda digna, pero no es carga de Comfacor (…) Igualmente, es nuestro criterio que la solución a esa necesidad social no lo es invadiendo u ocupando ilegalmente predios que tienen dueños y que después deba el Estado entrar a legalizar lo que se originó con una conducta delictiva”, puntualizó.

Asimismo, indicó que “se tiene conocimiento por este operador judicial que, precisamente, esos terrenos ocupados ilegalmente están destinados a programas de vivienda para los afiliados a Comfacor y que se viene afectando el derecho de muchas personas afiliadas beneficiarias de viviendas, ya que no ha podido iniciar las construcciones”.

Por lo expuesto, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Montería determinó lo siguiente:

“CONFIRMAR en todas sus partes el auto de fecha 13 de septiembre de 2024, por medio del cual el Juzgado Segundo Penal Municipal Ambulante de Garantías de Montería decretó el restablecimiento del derecho en favor de la entidad Comfacor como legitima propietaria y poseedora del bien inmueble ubicado en la carrea 1W, calle 49 margen izquierda de la ciudad de Montería, matricula inmobiliaria 140112634., por las razones consignadas en la parte motiva de la decisión”.

“SEGUNDO, la presente decisión queda notificada en estrados y contra ella no procede recurso alguno”, concluyó.

Cabe recordar que, el predio de unas 37 hectáreas aproximadamente, venía siendo ocupado ilegalmente hace más de un año. En su momento, algunas fuentes habían advertido que dicha acción tenía “fines politiqueros”.