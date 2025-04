Que me quieran censurar no es sorpresa: Petro por decisión sobre consejos de ministros

El presidente Gustavo Petro reaccionó al fallo del Consejo de Estado que le ordena a la Presidencia no transmitir los consejos de ministros a través de canales privados, locales y regionales.

La decisión, según el alto tribunal, busca proteger la pluralidad informativa y el derecho fundamental a la información.

A través de su cuenta de X, el mandatario aseguró que la decisión es un acto de censura en su contra: “Que me quieren censurar no es para mí sorpresa. Hasta me torturaron para que no dijera mis ideas”, dijo.

Y se refirió a las transmisiones televisivas de su antecesor, el expresidente Iván Duque: “¿Por qué los programas de Duque no fueron censurados, si eran todos los días? ¿No se aplica la misma doctrina jurídica, simplemente porque su ideología era la misma de los magistrados?“.

Además, criticó que, según él, el fallo favorece a los grupos empresariales y dueños de medios de comunicación: “La ley dice que el presidente tiene derecho a las alocuciones en cadena, ¿cómo van a quitarme ese derecho legal?”

Ahora, el fallo del Consejo de Estado señaló que las transmisiones de los consejos de ministros deben limitarse a los canales públicos nacionales como Señal Colombia y Canal Institucional, administrados por RTVC.