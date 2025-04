¿Cómo desbloquear nuestro ‘modo creativo’? Blanca Mery Sánchez nos cuenta recomendaciones clave

Blanca Mery Sánchez pasó por los micrófonos de Mujeres W para hablar sobre su libro ‘Desbloquea tu Modo Creativo’, neurociencia como puente para una creatividad sin límites, ayudando a mejorar la concentración, productividad y bienestar emocional.

“Hay diferentes tipos de creatividad, puede ser espontánea, lógica, cognitiva, emocional, entre otras, hay que entender cuál es la nuestra y transitar en esa ruta neuronal para potenciarla. Conocernos es la clave (…) Hay que trabajar en el cerebro como con cualquier músculo, pequeñas acciones como, por ejemplo, escribir con la mano no dominante, nos pueden llevar a otro nivel”, comentó la experta.

Asimismo, recordó que en la infancia todos los niños tienen su creatividad potenciada, crean mundos imaginarios, todo es una aventura, pero a medida que crecen se van bloqueando.

“Hay personas que son tan rigurosamente cuadradas que la creatividad se les bloquea, pensar de manera creativa nos mejora en todos los aspectos, en las relaciones, las finanzas, los resultados y nos transforma la vida. Hace que el esfuerzo no sea un ejercicio aislado, sino que lo conectemos con todo lo que hacemos”, dijo.

¿Cuál es la recomendación para potenciar la creatividad?

Blanca Mery Sánchez compartió en Mujeres W algunos consejos para potenciar la creatividad y trabajar en el funcionamiento neuronal.

“Hay que meternos en la cabeza el ‘¿qué pasaría si…?‘, necesitamos hacernos nuevas preguntas para lograr tomar nuevas decisiones de vanguardia y lograr las transformaciones que soñamos (…) No hay edad para potenciar la creatividad, se pueden tener 20 o 70 años y dependerá de nosotros mismos”, agregó.

El estrés, según la experta, es uno de los principales bloqueos a la creatividad, “agobiarnos por el futuro nos daña, 48% del tiempo estamos pensando en algo que no estamos viviendo, en lo que pasará mañana, en mi agenda de la semana, nos estamos olvidando de vivir y deterioramos el cerebro (…) El cerebro es una batería, que necesita agua, un descanso, el decir -paro, respiro, estoy presente-, nos saca de cualquier bloqueo”.

Por otro lado, habló de saber entender y manejar las emociones, y recomendó escuchar ondas bineurales no más de 15 minutos para generar activación del cuerpo o un mejor descanso.

“Hay que aclarar las ideas, a veces no sabemos ponerle nombre a lo que sentimos, si lo identificamos nos ayudará a calmarnos o activarnos (…) El miedo no es malo, nos moviliza, lo malo es no actuar frente a él, hay que hacernos cargo y pensar cómo puedo movilizar eso que siento”, cerró.

Vea la entrevista completa en Mujeres W: