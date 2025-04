El único país de Sudamérica que no celebra Semana Santa: ¿Por qué? Esto cuesta visitarlo en 2025

La Semana Santa es una celebración central en la tradición cristiana que conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Durante esta semana, los fieles reflexionan sobre los últimos días de Jesús en la Tierra, participando en diversas ceremonias religiosas.

En Colombia, la Semana Santa es un período de profunda devoción y también de descanso. Muchas personas aprovechan estos días para participar en actos litúrgicos, mientras que otros los utilizan para vacacionar, dado a que algunas jornadas son festivas a nivel nacional.

De igual manera, esta Semana Santa es considera como un tiempo de reflexión y de introspección en el que fieles participan de diferentes actividades religiosas y culturales como procesiones, viacrucis, representaciones teatrales y celebraciones litúrgicas.

Además, también es vista como una oportunidad para renovar la fe y el compromiso religioso de los creyentes, no solo en Colombia sino en diversos lugares del mundo en los que se sigue la religión cristiana.

De acuerdo con el portal de datos Statista, la religión católica romana es actualmente la creencia más practicada en la región latinoamericana con aproximadamente un 70% de seguidores en países como México y Ecuador.

No obstante, ese no sería el caso en todos los países en esta parte del continente pues hay una nación en particular en la que no celebra la Semana Mayor desde hace ya varias décadas. Se trata de Uruguay, un país donde la separación entre la iglesia y el gobierno se estableció hace mucho tiempo.

¿Por qué no se celebra la Semana Santa en Uruguay?

A diferencia de muchos otros países, estas fechas tan importantes para la religión cristiana no son celebradas a nivel estatal. Sin embargo, sí se otorgan unos días festivos bajo el nombre de ‘Semana del Turismo’ para que las personas puedan visitar el país de viaje. Esto se debe a un proyecto que se encargó de dividir el Estado de las creencias religiosas a comienzos del siglo pasado.

La división inició desde 1903 cuando subió al poder José Battle y promovió el retiro de los crucifijos en hospitales; además, inició la prohibición de enseñar religión como una materia adicional en las escuelas.

Según explica Roger Geymonat, un historiador que ha investigado sobre la religiosidad en Uruguay, la distancia entre la Iglesia y el Estado se empezó a marcar también de manera cultural, cuando se tomó la decisión de crear el decreto llamado ‘Secularización de los cementerios’.

Con esta norma, se decidió que los cuerpos no serían transportados a las Iglesias por cuestiones de higiene, sino que serían llegados directamente al cementerio. Aunque parece una medida a penas lógica, para ese momento se trataba de un duro golpe para la Iglesia, lo que llevó a que se dieran duros enfrentamientos.

Adicionalmente, se empezaron a imponer medidas que alejaban cada vez más a la Iglesia de los lugares comunes. Entre estas medidas estaba:

Se prohibió la fundación de nuevos conventos hasta que se legislara sobre el tema.

Se ordenó recluir en prisión, sin más trámites, a aquellos sacerdotes que criticaran a las autoridades o a las leyes.

Se establecieron limitaciones al ejercicio del culto de cementerios, prohibiendo toda bendición episcopal o de cualquier otra Iglesia, de los sitios destinados a cementerio.

de los sitios destinados a cementerio. Se estableció el matrimonio civil obligatorio y previo al religioso.

En 1905 se presentó el proyecto de ley de divorcio.

Se creó un hospital de Niños, llamado ‘Pereira-Rosell’, bajo un régimen estrictamente laico.

Ya que en Uruguay no se celebra la Semana Santa, ni la Navidad, estas fechas son promocionadas hoy en día como épocas destinadas al turismo tanto local como internacional. Los colombianos interesados en visitar ese país pueden hacerlo tomando vuelos que pueden costar entre $2.000.000 y $3.000.000 de pesos aproximadamente.

