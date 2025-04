Fiscal Jaimes responde a audio de Laura Sarabia en el que es mencionado

En uno de los audios entregados al ente acusador, el actual ministro de Interior, Armando Benedetti, mencionó su supuesta influencia en la Fiscalía y su capacidad para obtener nombramientos dentro del Gobierno.

En la grabación, el ministro asegura: “Me dicen que me pueden nombrar de lo que sea, que no pasa absolutamente nada de nada… Ahora (…) con el número uno, y con Jaimes, y me dijeron que no pasa un culo, que me pueden nombrar de lo que tú quieras”.

Jaimes respondió a través de un comunicado en el que aseguró que a finales de 2022 la Corte Suprema remitió a la fiscalía un proceso contra Benedetti por enriquecimiento ilícito.

Dijo que durante dicha investigación “se impartieron varias órdenes de policía judicial para la práctica de pruebas, y luego se cerró la etapa probatoria, hecho que no implicó una decisión de fondo en favor del señor Benedetti”.