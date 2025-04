Frases del papa Francisco que revolucionaron la iglesia Católica: las 10 más memorables

El papa Francisco, cuyo nombre secular es Jorge Mario Bergoglio, murió este 21 de abril de 2025 a los 88 años. Su muerte fue anunciada a las 7:47 hora local por el cardenal camarlengo Kevin Joseph Farrell.

Francisco, quien nació en la ciudad de Buenos Aires (Argentina) el 17 de diciembre de 1936 fue el papa número 266 de la Iglesia Católica. Tras la renuncia de Benedicto XVI al pontificado, Bergoglio fue elegido para el cargo el 13 de marzo de 2013 en la quinta votación efectuada durante el segundo día de cónclave.

Desde entonces, como jefe de Estado y octavo soberano de la Ciudad del Vaticano, el pontificado de Francisco estuvo repleto de momentos únicos que se convirtieron en símbolos y mensajes en sus más de diez años de magisterio.

Estas son diez frases del papa Francisco que hicieron historia

Durante toda su trayectoria como sumo pontífice, Francisco se destacó por significar una propuesta diferente a sus antecesores, rompiendo el paradigma y yendo más allá de la tradición religiosa, opinando sobre temas que para muchos pueden ser incómodos, como el aborto, el homosexualismo e incluso, llegando a denunciar y pedir perdón por la pederastia al interior de la iglesia Católica.

A continuación, hacemos un recuento de algunas de sus mejores frases, que quedaron en la memoria de las poblaciones más vulnerables:

1. “Si un gay acepta al señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarlo? Ellos no deben ser marginados”

Solo tres meses después de convertirse en papa, Francisco pronunció una de sus frases más icónicas, que ha trascendido principalmente entre la comunidad LGBTI+. Lo hizo respondiendo a las acusaciones de que en la Santa Sede habría “clérigos homosexuales”, y agregó que estos también merecen tener una familia.

2. “Yo no quería ser papa”

En 2014, en un encuentro con estudiantes, Francisco dejó decidió responder preguntas de los niños, uno de ellos le le preguntó por qué quiso convertirse en papa, ante lo que mencionó que no quería, pues “una persona que quiere convertirse en papa no se ama a sí misma. Y Dios no lo bendice”.

3. “La iglesia debe pedirles perdón a los homosexuales”

El papa Francisco se refirió de nuevo a los homosexuales en 2016, asegurando que la iglesia Católica debe pedirles perdón a todos aquellos que han sido marginados, asegurando que “la iglesia no solo debe disculparse, no solo deben pedir perdón a esta persona homosexual a quien se ha ofendido, sino que tiene que pedir perdón a los pobres, a las mujeres explotadas, a los niños explotados”.

4. “Los comunistas nos han robado la bandera de los pobres”

En una entrevista en 2014, él dijo que los comunistas le robaron la bandera de los pobres a la Iglesia, pese a que estos son los más importantes para el Evangelio. “La bandera de los pobres es cristiana. La pobreza es el centro del Evangelio. Los comunistas dicen que todo esto de la pobreza es algo comunista”.

5. “Abusar de los niños es una enfermedad (…) quiero expresar mi vergüenza”

El papa Francisco se pronunció en 2017 sobre los abusos sexuales por parte de los integrantes de la iglesia y aseguró que abusar de niños es “una enfermedad”, agregando que todos los culpables serían llamados a rendir cuentas. Posteriormente, en otras declaraciones, el pontífice pidió perdón y expresó su vergüenza a las víctimas por estos casos.

6. “Evitar el embarazo no es un mal absoluto”

El papa Francisco sugirió en 2016 que las mujeres podrían usar anticonceptivos para evitar embarazos. “Evitar el embarazo no es un mal absoluto. Es un mal menor”, eso sí, calificó el aborto como un extremo “es un crimen. Es eliminar a uno para salvar a otro. Es lo que hace la mafia”.

7. “Es mejor ser ateo que un católico hipócrita”

Francisco en 2017 llamó la atención por con una declaración sobre malos cristianos, asegurando que si una persona dice ser cristiana y explota a otras personas o lleva una doble vida, es preferible que no se identifique como tal.

8. “Es hora de sanar heridas, de tender puentes, de limar diferencias”

En su visita a Colombia en 2017, el papa Francisco se refirió al proceso de paz que se estaba llevando a cabo en el país con las extintas Farc, enviando un mensaje de unión y paz, como algo que recomendó que se debía trabajar.

9. “Una persona que piensa en construir muros, cualquier muro, y no en construir puentes, no es un cristiano”

Esta fue la respuesta del papa Francisco a la polémica propuesta de Donald Trump en 2016 de construir un muro fronterizo entre EE.UU. y México. “Solo voy a decir que este hombre no es cristiano si ha dicho cosas como estas”, dijo.

10. En los matrimonios “peléense todo lo que quieran, con tal de que hagan la paz al final del día”

Esto respondió el papa Francisco a una pareja que le pidió un consejo para los matrimonios jóvenes, dándoles la recomendación para una relación estable y duradera. “peléense todo lo que quieran, con tal de que hagan la paz al final del día, porque la guerra fría al día siguiente es peligrosa”.