Se reanuda audiencia contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez

Álvaro Uribe Vélez.

Este lunes se reanudó la audiencia de juicio oral en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por los por delitos de fraude procesal, soborno en actuación penal y soborno a testigos.

A las 8:30 de la mañana estaba programado el testimonio del abogado Samuel Augusto Sánchez Cañón, quien supuestamente habría ofrecido sobornos para que el ex paramilitar Carlos Enrique Vélez, alias ‘Víctor’, se retractara de señalamientos hechos contra el ex presidente Uribe y en cambio acusara al entonces senador Iván Cepeda de estar detrás de un complot contra el ex mandatario.

Durante la audiencia el abogado se acogió a su derecho a guardar silencio asegurando que se encuentra implicado en otro proceso judicial que se podría ver afectado con su testimonio en el juicio de Uribe.

Siguió el turno del exdirector de la cárcel de Combita, en Boyacá, el coronel en retiro Germán Rodrigo Ricaurte Tapia, a quien se le señala de presuntamente haber intentado ejercer presión a unos testigos para que enviaran un oficio a la Corte Suprema de Justicia en la que se retractaban de los señalamientos hechos contra el expresidente.

Ricaurte aseguró que el testigo Fabián Rojas, exasesor de la Unidad de Trabajo Legislativo de Uribe, mintió en la declaración que le dio a la fiscalía sobre los detalles de una reunión que sostuvo el entonces director de la cárcel con la abogada Ángela López y el abogado Diego Cadena.

Rojas les dijo a las autoridades que en dicho encuentro Ricaurte manifestó las preocupaciones que tenía por el repentino traslado de cárcel de alias ‘El Cubano’ y que detrás de esto estaría Iván Cepeda, quien supuestamente buscaba desprestigiar al expresidente. Rojas agregó que, en dicha reunión, Ricaurte dijo que querían hacer lo mismo con el paramilitar preso Pablo Hernán Sierra, alias ‘Pipintá‘.

El coronel negó las afirmaciones de Rojas y aseguró que en dicho encuentro jamás se habló sobre esos temas. Dijo, además, que nunca ejerció presión sobre algún recluso para que declarara a favor de Uribe.

Por último, agregó que alias ‘Pipintá’ y alias ‘El Cubano’ nunca le mencionaron algo relacionado con el expresidente, y reiteró que jamás recibió presión alguna por parte para contactar a internos con el fin de verificar si tenían alguna intención de retractarse de los señalamientos que habían hecho en un pasado en contra de Uribe.

