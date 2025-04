¿Se dice ‘solapado’ o ‘asolapado’? Esta es la forma correcta, según la RAE

En el idioma español pueden presentarse varias confusiones al momento de hablar y expresarse, teniendo en cuenta que el lenguaje no solo depende de la educación académica, sino también de la cultura, la ubicación geográfica y el entorno que rodea a las personas.

En las mismas jergas de la sociedad pueden existir algunos errores y dudas frecuentes, como no estar seguros si se dice “solapado” o “asolapado”, por lo que W Radio le aclarará este interrogante, teniendo en cuenta las normas de la Real Academia Española (RAE).

Según explica el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, “el español es una lengua global que vive un crecimiento constante muy significativo. Se encuentra entre las cinco primeras lenguas del mundo en número de hablantes, en número de países donde es oficial y en extensión geográfica. Es lengua oficial de las Naciones Unidas y un idioma de referencia en las relaciones internacionales”.

“Con casi 500 millones de personas, es la segunda lengua materna del mundo por número de hablantes, y la tercera lengua en un cómputo global, al sumar dominio nativo, competencia limitada y estudiantes de español, rozando los 600 millones”, explica la entidad citando uno de los anuarios del Instituto Cervantes.

Ahora bien, para conocer cómo se debe hablar y/o escribir el término que define el dicho colombiano de “tirar la piedra y esconder la mano” tenga presenta la siguiente explicación.

¿Se dice ‘asolapado’ o ‘solapado’?

De acuerdo con la Real Academia Española, la manera correcta de denominar a una persona “que por costumbre oculta maliciosa y cautelosamente sus pensamientos”, es solapado, la palabra asolapado no es válida en el idioma español, puesto que no existe dentro del diccionario de La RAE, ni en el de la Asociación de Academias de la Lengua Española ni en el Diccionario de Americanismos.

A pesar de que “asolapado” es un término equivocado, es uno de los errores más frecuentes en la jerga popular colombiana, así que decir que no existe sería una mentira, porque sí se utiliza, pero no es la manera correcta de hacer referencia a alguien que no se manifiesta abiertamente y que prefiere reservar sus intenciones y acciones.

Algunos ejemplos en donde se hace uso del término solapado

El alcalde municipal utilizó una estrategia solapada para ganar apoyo mientras robaba parte del presupuesto.

La amiga de Laura hizo una sonrisa solapada sin que se notara su verdadera intención de traicionarla.

Mi compañero es un solapado porque intentó sabotear nuestro proyecto y finalmente fue descubierto por el equipo.

Algunos sinónimos de solapado

Según la RAE, estas son algunas palabras que tienen significados iguales o similares a solapado:

Taimado

Ladino

Malicioso

Reservado

Cauteloso

Marrajo

Marrullero

Astuto

Sutil

Sagaz

Hipócrita

Artero

Agazapado.

Algunos antónimos de solapado

Estos son algunos términos que tiene significados opuestos a la palabra “solapado”, según la RAE:

Abierto

Franco

Sincero

Otros errores ortográficos comunes

Nombres propios sin mayúscula.

No poner mayúscula tras un punto.

tras un punto. Escribir sin tildes cuando la palabra lleva acento.

Confundir “a ver con haber”.

Escribir “hechar” en vez de “echar”.

Omitir signos de puntuación.

Omitir la letra “H” en palabras que las requieren.

Confundir puntos con comas.

Confundir la “Y” griega con la “LL” porque, aunque suenan igual, pero tienen usos totalmente diferentes en la gramática.

Saber diferenciar “hay”, “ahí” y “ay”.

Olvidar la “H” en verbos conjugados en participio.

Error al escribir “expectacular” en vez de “espectacular”

Uso inadecuado del “había” y “habían”.

Escribir “Hacer” con “S”.

No utilizar las tildes en las exclamaciones y preguntas.

Escribir los imperativos como infinitivos

No distinguir las diferencias entre “Vaya”, “Valla” y “Baya”.

Decir “haiga” en lugar de “haya”.

