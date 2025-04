Afiliados de Nueva EPS en Anserma (Caldas) denuncian que deben reclamar sus medicinas en un parque

Manizales

En medio de la problemática para reclamar las medicinas, la preocupación de los usuarios de Nueva EPS es que en el parque Robledo, en Anserma (Caldas), dos hombres que dicen pertenecer a Marcazsalud, dispensario encargado de entregar los medicamentos de los afiliados de dicha EPS, estarían entregando a las personas las medicinas.

Hugo Patiño, es un usuario que ve con preocupación lo que sucede, por lo que prefiere comprar, particularmente, los medicamentos. “Yo me di cuenta esta semana que estaban entregando los remedios en el parque Robledo, eso no tiene ninguna presentación, cómo van a llegar dos personas como agentes vendedores con una maleta, llaman a la gente a que vayan a reclamar los medicamentos, aunque entregan una parte, no todos. Marcazsalud no me entrega dos medicinas hace tres meses, pero prefiero comprarla por afuera”.

Desde la Secretaría de Salud del municipio afirman que tienen conocimiento del caso, por lo que pidieron a los usuarios acercarse a las instalaciones de mencionada secretaría para tener evidencias de la situación; sin embargo, nadie se acercó, pero hicieron público el hecho a la Nueva EPS, a la Dirección Territorial de Salud y a la Superintendencia de Salud.

“Conocemos el caso y por eso lo escalamos a la Nueva EPS, a la Dirección Territorial de Salud de Caldas y a la Superintendencia de Salud para que abran un proceso e investiguen lo que ocurre. De todas maneras, hacemos el llamado a los usuarios, que si les ha sucedido esto, acercarse a la secretaría para aportar pruebas y abrir un proceso”, indica Norma Cecilia López Meza, secretaria de Salud de Anserma.

La funcionaria dice que están pendientes a cualquier pronunciamiento de dichas entidades, quienes se encargarán de tomar medidas, por lo que reitera a los afiliados acercarse a la secretaría a aportar información de las presuntas irregularidades.