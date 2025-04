Bogotá está muriendo y necesita un cambio: presidente Petro cuestionó a la Alcaldía por varios temas

El presidente Gustavo Petro aseguró en la mañana de este lunes, a través de su cuenta de X, que el Distrito en Bogotá debe examinar a profundidad “por qué después de décadas de disminuir la tasa de homicidio, ahora desde el gobierno de Claudia, crece”.

Por eso tras un extenso mensaje el mandatario concluyó que: “Bogotá está muriendo y necesita un cambio de visión”.

“No es un dato esporádico (…) El error de TransMilenio es que no es para una ciudad enorme; todos los técnicos del mundo lo dicen: la solución es un metro subterráneo de 90.000 pasajeros hora sentido de vía”, aseveró el mandatario.

Igualmente, el presidente Petro hizo referencia al ex alcalde Enrique Peñalosa, diciendo que “un niño caprichoso rico, amado por la oligarquía, se tiró siempre la idea técnica, para montar un modo de transporte de propiedad privada concentrada, y le quitó la propiedad a 18.000 familias bogotanas, es el gran expropiador; pero como esas expropiaciones son en beneficio de otros megaricos, es el héroe de la prensa, así cometa delitos”.

Para el presidente Petro, TransMilenio no tiene capacidad suficiente y contamina la atmósfera, “por tanto mata niños bogotanos por enfermedad respiratoria”. Además, por el tema de la capacidad, estaría impulsando a la ciudadanía a usar carros y motos, aumentando así los niveles de congestión.

“Cada vez que TransMilenio sube su tarifa, es porque usa cada vez más energía por pasajero, provoca más motos y autos y acaba el espacio de la movilidad. La ciudad usa cada vez más tiempo de viaje, y todas y todos los bogotanos pierden más vida a diario”, agregó.

En la diatriba, el mandatario se refirió al Metro de Bogotá, afirmando que la estructura del metro elevado no disminuye los tiempos de viaje en la ciudad y que se estaría realizando “solo para satisfacer los caprichos de un niño rico”. “Lo de siempre, Bogotá permite lo peor para ella misma, no sirve el metro elevado, pero como no han hecho uno, háganlo y nos endeudamos”, enfatizó.

Petro también reveló que, días antes de ser presidente, el expresidente Duque llevó a cabo consejos CONPES y CONFIS, y aprobó vigencias futuras. “Para aprobar el proyecto endeudador e ineficaz, del metro elevado, Claudia cómplice, lo permitió. Sin embargo, tenemos un problema peor, la pobreza multidimensional está aumentando”, afirmó.