Si crees en ti y sueñas, no habrá nada que te detenga: patinadora sobre hielo Isabella Caicedo

La atleta colombiana de patinaje sobre hielo, Isabella Caicedo, pasó por los micrófonos de Mujeres W para compartir sus experiencias y opiniones sobre cómo el deporte ha sido un aspecto importante en su vida.

La patinadora afirmó que se está preparando para los juegos olímpicos de invierno que se realizarán en el mes de febrero de 2026. También compartió que está pensando en su carrera profesional por fuera del deporte, pues planear estudiar relaciones internacionales.

Sobre su proceso para terminar escogiendo el patinaje de velocidad sobre hielo como su deporte predilecto, Caicedo explicó que desde pequeña le interesaba el patinaje tradicional. Cuando se mudó a Canadá inicialmente no quería practicar nada más, pero con el tiempo halló la pasión por este deporte al darle una oportunidad a la modalidad sobre hielo.

A pesar de ser tan joven, Isabella Caicedo ha sido reconocida internacionalmente como una de las mejores en su deporte. Respecto al soporte para poder alcanzar tales logros, destacó el apoyo que ha recibido de su familia, especialmente de su papá, quienes le inculcaron mensajes que aún tienen presentes hoy en día.

“Tú puedes ser la mejor del mundo, pero primero tienes que ser tú. Tienes que tomarte tu tiempo para conocerte como persona”, afirmó la atleta quien destaca la importancia de cuidar de si misma para poder alcanzar sus metas.

La deportista también resaltó que un aspecto muy valioso a la hora de trabajar por sus objetivos es creer en sí misma y esforzarse por cumplirlos. Además, destacó que es igualmente importante hacer lo que uno realmente quiere.

“Si tú haces algo que no te gusta, pues no vas a hacer absolutamente nada, no lo vas a disfrutar de la misma manera y no vas a poder desarrollarte como persona”, afirmó la atleta.

Respecto a su experiencia decidiendo practicar profesionalmente el patinaje de velocidad sobre hielo, recuerda “la adrenalina me encantó y ahí dije: esto es lo que quiero hacer”.

Escuche la entrevista completa aquí:

