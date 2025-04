“El ejercicio periodístico nos vuelve más sensibles con las realidades”: fotógrafo Federico Ríos

Por los micrófonos de Mujeres W pasó Federico Ríos, un reconocido fotógrafo documental cuyo trabajo se ha centrado en retratar con sensibilidad y profundidad los conflictos sociales y humanos de América Latina. Con más de diez años de experiencia, Ríos se ha consolidado como una de las voces visuales más potentes del fotoperiodismo latinoamericano.

Inicialmente conversó sobre su participación en la Feria del Libro con su fotolibro Darién, por medio del que busca mostrar los conflictos de la migración y su falta de redes de apoyo.

“Estaremos en la Feria del Libro, en el pabellón de independientes, en el stand 147, con la editorial Raya”, dijo, comentando algunos trabajos de colegas que estarán en su mismo pabellón.

¿Cuánto tiempo le tomó la preparación para su reportaje en el Darién?

“Llevamos como equipo trabajando en el tema migratorio desde hace muchísimos años. Empecé a hacer el libro ‘Darién’ en el año 2013, de una manera muy particular, yo no sabía que iba a ser un libro. Documenté en Caracas la muerte de Hugo Chávez, las elecciones de Nicolás Maduro y finalmente cómo Venezuela estaba entrando en un colapso económico y social, empecé a fotografiar a los migrantes, y sin saberlo, al mirar hacia atrás dije -aquí hay, aquí hay un libro completo-“, aseguró, destacando que muchas de sus fotografías fueron publicadas en New York Times.

Mencionó también que en su trabajo se basa en la generación de confianza y entendimiento de las realidades.

“La base es generar confianza, la gente no está sorprendida de que los esté fotografiando. Retratando a los migrantes, son ellos los que me preguntan quién soy y qué hago allí. En esa historia también lo que veo es que personas tienen más disposición para ser fotografiadas y contar su historia y quienes no. Se trata de abrirme también a las personas que están ahí. No son objetos o un producto, me interesa su situación y a donde van sus vidas”, comentó.

Finalmente, destacó el ejercicio periodístico, como algo que le ha ayudado a entender otras realidades.

“El ejercicio periodístico no nos vuelve más duros, sino más sensibles ante las realidades, porque las entendemos y podemos saber en qué pueden terminar las vidas de esas personas (…) Veo mucha gente solidaria, eso me devuelve la fe en la humanidad”, agregó.

Escuche la entrevista completa en La W:

