Jueza acepta petición de Álvaro Uribe Vélez y niega solicitud de preclusión

La Fiscalía General de la Nación solicitó este viernes la preclusión de la investigación que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por el delito de concierto para delinquir.

Se trata del proceso por supuestas “chuzadas” a negociadores del proceso de paz con las Farc en 2014.

Durante la audiencia el presidente Álvaro Uribe sorprendió con su pronunciamiento al renunciar a esta solicitud de prescripción.

“Ruego a ustedes no aceptar esta solicitud de preclusión, me permito renunciar a la prescripción… está privado que yo me enteré de esos temas cuando aparecieron por los medios de comunicación, nunca tuve participación”, afirmó el exmandatario.

Lo que alega la defensa de Uribe es que la fiscalía pidió la prescripción por un solo delito, pero no sobre los demás: continúa por los delitos de uso de software malicioso, violación de datos personales y acceso abusivo a un sistema informático.

“Nos causa curiosidad que, transcurridos 11 años, todavía el doctor Álvaro Uribe no haya tenido un pronunciamiento de la administración de justicia de fondo” dijo el abogado Jaime Granados, quien representa los intereses del expresidente.

El juzgado aceptó la petición del expresidente y negó la solicitud de preclusión de la Fiscalía General.

