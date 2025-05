Armados o no, que estén agrupados es un avance para la paz: Benedetti por Zona de Ubicación Temporal

Catatumbo

El ministro del Interior, Armando Benedetti, destacó que la concertación lograda en la mesa de diálogo del Gobierno Nacional y el Frente 33 de las disidencias de la Farc, respecto a que este grupo armado ilegal se concentre en una zona de ubicación temporal, representa un paso firme hacia la consolidación de la paz en Colombia. Sin embargo, aún dice desconocer, desde su Ministerio, si estos integrantes estarán con armas o no en Tibú.

“Lo primero que buscan es concretar los procesos de paz y para ello entonces se dio un plazo, que es para los próximos días, las próximas semanas, en la que, si no se concentran entonces se acaba la mesa de negociación” dijo Benedetti.

Añadió que “la noticia que se dio el sábado es una excelente noticia, porque la mesa de negociación llega al acuerdo que se van a concentrar, en un sitio determinado escogido por la mesa de negociación”.

Además, frente a que si es llegarán o no armados estos hombres de las disidencias de las FARC, Benedetti aseguró que “ese es un tema que tiene que desarrollarse en estos días. Pero armados o no armados, que estén concentrados, ya con un cordón de la fuerza pública, no es que los estén cuidando, sino que están es garantizando los acuerdos de paz. Eso es un avance importantísimo en la paz, quizá el más importante”.

En los próximos días se definirán los protocolos específicos relacionados con la situación de este grupo armado ilegal durante su permanencia en la zona, en concordancia con el Derecho Internacional Humanitario y los principios que rigen este proceso de paz.