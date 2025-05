¿Cómo se llama la cría de la jirafa? Nombre científico y lugares para verlas en Colombia

A lo largo y ancho de todo el Planeta Tierra son muchos los animales que habitan sus ecosistemas tanto acuáticos y terrestres, como los aéreos. Todas estas especies han llegado a habitar el mundo, incluso, primero que nosotros, los seres humanos.

Sin embargo, cada animal de la actualidad tiene diferentes características y peculiaridades que van desde sus métodos de defensa, caza, hasta sus colores, su alimentación y su comportamiento.

Por eso, es razonable que se establezcan distintos nombres para las agrupaciones o hasta para las distintas etapas de crecimiento de los animales, principalmente para referirse a las crías de ciertas especies. De esa forma se utilizan términos como ‘pecezuelos’, ‘cachorros’, entre muchos otros.

En el caso específico de la Giraffa camelopardalis, mejor conocida como jirafa, hay una duda muy interesante pues no muchas personas conocen cómo se le llama a las crías de estos exóticos animales.

De acuerdo con la organización sin ánimo de lucro Fundación por la Conservación de las Jirafas (GCF por sus siglas en inglés), el nombre apropiado para referirse a las crías de las jirafas es “ternero” o “ternera”.

Si el término suena familiar es porque es la misma palabra usada para otros animales como las vacas, bueyes y bisontes. La razón detrás de esto sería porque todas estas especies son pertenecientes al mismo filo del reino animal conocido como “Chordata” o “cordados”.

¿Dónde se pueden ver jirafas en Colombia?

Las jirafas viven principalmente en el continente africano, por lo que no se pueden encontrar de forma natural en el país. No obstante, hay un lugar en particular en el que se encuentran el único espécimen de este animal en territorio colombiano.

Se trata del Bioparque Ukumaría, ubicado a media hora del centro de la ciudad de Pereira, Risaralda. Desde el 2018, este parque ecológico es el único lugar del país en el que se pueden encontrar jirafas.

Más específicamente, la única jirafa existente en Colombia se llama Otún y llegó al parque ecológico como una donación del parque mexicano Africam Safri.

Otros animales de la sabana africana que se pueden encontrar en el bioparque son los elefantes, rinocerontes e hipopótamos.

Escuche W Radio en vivo: