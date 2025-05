JEP revela incumplimiento en asignación de recursos para sede de Medicina Legal en Cúcuta

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reveló que los $800 millones anunciados por la Gobernación de Norte de Santander para la construcción de la sede de Medicina Legal en Cúcuta no fueron incorporados al Presupuesto General de la Nación para 2025.

Esta omisión presupuestal fue calificada como un incumplimiento que pone en riesgo la ejecución de medidas judiciales de protección sobre el Cementerio Central de Cúcuta, clave en la búsqueda de personas desaparecidas.

Según el Auto AT-315 de 2025, la magistratura detectó que el proyecto no figura en el Decreto 1621 de liquidación del presupuesto y que el Instituto Nacional de Medicina Legal (INMLCF) no registra solicitud alguna en la plataforma electrónica para incorporar estos recursos. A pesar de los oficios enviados desde 2024, no se logró asegurar la financiación para la sede forense.

Ante esta situación, la JEP ordenó correr traslado inmediato al INMLCF de la respuesta entregada por el Ministerio de Hacienda, en la que se indica que no hay apropiación ni solicitud formal registrada para la ejecución de la inversión. La jurisdicción exige que Medicina Legal tome acciones de forma urgente.

La falta de recursos compromete directamente las medidas cautelares ordenadas por la JEP, que buscan proteger e identificar cuerpos inhumados en el Cementerio Central de Cúcuta. La magistratura también notificó a las organizaciones peticionarias, entre ellas ASFADDES, PODERPAZ, PROGRESAR y el Comité CIMDEFOR, quienes han exigido garantías reales para avanzar en el esclarecimiento de casos de desaparición forzada.