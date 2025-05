Presidente Petro dijo que el Consejo de Seguridad de la ONU “no sabe la verdad” del proceso de paz

El presidente Petro dijo que al Consejo de Seguridad de la ONU no se le dijo la verdad con respecto al proceso de paz: “no sabe toda la verdad, se la ocultaron”. Además, indicó que es “pírrica” la eficiencia de los jueces para la titulación de tierras.

“Esto debe decirse en el Consejo de Seguridad, ¿que nos van a sancionar? Sí. Pero el Estado no debe incumplir, el presidente debe decir la verdad y ese va ser mi próximo informe al Consejo de Seguridad, porque no sabe toda la verdad, se la ocultaron, no se está cumpliendo la declaración unilateral de Estado en el punto uno del acuerdo de paz que habla de 3 millones de hectáreas y 7 millones de titulaciones”, aseguró.

Ante este panorama, el presidente Gustavo Petro fue enfático en decir que no es culpa del actual gobierno el incumplimiento al acuerdo de paz con las Farc. “Las cifras lo indican, no es culpa del Gobierno, se ha hecho el esfuerzo, pero por norma el que decide es el juez y es ‘pírrica’ la cifra de jueces alrededor de estas gestiones del gobierno para entregar titulada la tierra a los ‘paras’ y a las Farc”.

Por eso, también explicó que hay entidades del Gobierno que no están cumpliendo el acuerdo de paz. “Hay que hablar con la verdad y hay que decirle la verdad al Consejo de Seguridad de lo que está pasando. Hemos logrado cosas para bien, hemos logrado cosas, pero también para mal, están impidiendo que se cumpla la totalidad del acuerdo, entidades que están obligadas a cumplir”.