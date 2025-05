Desplazados del Catatumbo en Ocaña exigen garantías del gobierno nacional

Catatumbo

Julieth Pardo es una de las líderes de los desplazados del Catatumbo que están en Ocaña, alzó su voz por el abandono que se están presentado por parte de alcaldes de sus municipios y del gobierno nacional. Resaltó que son centenares de familias las que salieron huyendo del Catatumbo.

“Estos últimos días la verdad se ha estado padeciendo, por una cosa o por otra y esto no va para el municipio (Ocaña), no, sino a nivel nacional. Hacemos un llamado a los alcaldes, que por favor, se hagan visibles, estas comunidades vienen de El Tarra, Teorama, Tibú, Convención, San Calixto. A mi no se me hace justo que le dejen la responsabilidad solo al municipio de Ocaña” agregó Pardo.

Más información Fue neutralizado presunto cabecilla de finanzas de las disidencias de las FARC en Cúcuta

Indicó que “yo llevo años viviendo acá y nunca se había visto un evento tan masivo como el que se dio desde el 16 de enero”.

Pidió a todas las entidades gubernamentales “que se hagan presentes, nosotros estamos armando una mesa de diálogo, porque el Catatumbo tiene que seguir siendo respetado. No somos solo grupos al margen de la ley, somos campesinos, gente honesta, trabajadora, gente que queremos salir adelante”.

En Ocaña son cerca de 500 las familias que aún se encuentran en albergues.