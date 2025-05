¿Cómo consiguió el papa León XIV su nacionalidad peruana? Habla la persona que tramitó el proceso

Robert Francis Prevost fue elegido como papa el pasado jueves, 8 de mayo, tras un cónclave que duró 3 días. Tras ser elegido como sumo pontífice, una de las cosas de León XIV (su nombre papal) que salió a relucir fue su nacionalidad, pues a pesar de haber nacido en Estados Unidos, también es nacionalizado peruano.

En su discurso, incluso, tuvo un espacio para hablar en español y enviar un caluroso saludo a la Diócesis de Chiclayo, en Perú y, en general, a toda la población latina del mundo.

Así las cosas, en los micrófonos de W Fin De Semana habló José Luis Pérez Guadalupe, exministro del Interior de Perú, quien fue el encargado de tramitar la segunda nacionalidad del papa León XIV.

¿Qué pasó para que se le haya otorgado la nacionalidad peruana?

Pérez inició explicando cómo las autoridades peruanas toman la decisión de darle la nacionalidad peruana a León XIV.

“Es un requisito dentro del concordato firmado en el año 80 entre el Perú y la Santa Sede, que los obispos en este país deben ser peruanos; si son extranjeros de nacimiento tendrían que nacionalizarse”, explicó.

Mencionando que eso fue lo que pasó. “En ese momento yo estaba de ministro del Interior. Me llaman de la Conferencia Episcopal y dicen: ‘José Luis, por favor. La diócesis de Chiclayo está varios meses sin obispo y solamente le falta el trámite de la nacionalidad para que pueda asumir como obispo titular’, porque él era administrador Apostólico, pero faltaba nombrarlo titular y para eso le faltaba el requisito de ser peruano”.

“Ahí es que aceleramos los trámites porque en Perú, dentro del Ministerio del Interior, está migraciones. Fuimos a Palacio y conseguimos la firma del presidente”, contó.

¿Cómo recibió el papa León XIV el documento que lo convertía en ciudadano peruano?

El exministro contó la historia de cómo fue el momento en que Prevost recibió el documento que lo hacía ciudadano oficial de Perú.

“El ex superintendente de Migraciones me hace recordar que Prevost recibió su documento oficial, y eso normalmente se entrega una ceremonia especial, protocolaria y todo lo demás, pero él, en ese momento, dijo: ‘por favor, no tengo tiempo para esto, tengo que irme a mi diócesis’ y es lo que hizo; apurado para ir a su diócesis a hacer su labor pastoral. Eso lo pinta de cuerpo entero al nuevo papa León XIV”, reveló.

¿Qué esperar del papa León XIV?

Pérez explicó que Prevost, “si bien es agustino de formación, es un misionero de vocación. Él llega a Perú de misionero con 30 años”.

“Llega a perú a una diócesis muy pequeña, su primer contacto con el país y la labor pastoral es en misiones en un área rural muy pequeña”, contó.

Sobre su personalidad subrayó que León XIV “ es una persona, y lo puedo decir como testimonio, muy sencilla, muy abierta, sin protocolos, serena, ecuánime, muy espiritual y antes de hablar, él escucha. Tiene un espíritu de misionero y pastor, y que creo que son unos requisitos fundamentales para ser un papa a nivel de iglesia global”.

