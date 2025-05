“Tiene todo el derecho a ocupar el cargo”: senador José Carreño sobre libertad de Ciro Ramírez

José Vicente Carreño, senador del Centro Democrático, habló en los micrófonos de W Fin De Semana sobre la posible libertad de Ciro Ramírez y, con ello, su ocupación nuevamente de una curul en el Senado.

Aunque hay voces de esa colectividad del Centro Democrática que no están de acuerdo con el regreso de Ramírez, como el concejal de Bogotá, Daniel Briceño, también hay otros que sí lo están, como el senador Carreño.

“Uno tiene que ser respetuoso de la Constitución, de la ley y de las autoridades judiciales. La Corte le ha dado en libertad y tiene todo el derecho a ocupar el cargo que el pueblo colombiano lo llevó a ocuparlo ante el voto democrático y popular", dijo Carreño en su primera respuesta.

Posteriormente puntualizó que “es bien sabido que él no ha sido condenado, no ha sido vencido en juicio y es la misma Corte la que le da la oportunidad de quedar en libertad”.

“Así pues, debe de asumir todas las responsabilidades que tiene con los colombianos y será la justicia la que tome las acciones que sean necesarias", dijo.

Finalmente, explicó: “Esperemos que sea la misma Corte la que determine la responsabilidad o no. Mientras tanto, yo no he visto en ninguna parte que una persona que no haya sido condenada, no pueda ejercer sus derechos políticos".

Escuche la entrevista completa a continuación:

