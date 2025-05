El senador Nicolás Echeverry confirmó que el Partido Conservador votará ‘No’ a la consulta popular

Tras haberse radicado el pasado 1 de mayo, este martes 13 el Congreso de la República iniciará la discusión de la consulta popular del presidente Gustavo Petro.

Le puede interesar ¿Cómo votará el Congreso la consulta popular del presidente Petro? Senadores responden

Al respecto, el senador del Partido Conservador Nicolás Echeverry confirmó que, entre otras cosas, esa colectividad votará ‘No´a la consulta popular.

“Mi voto será ‘No’ a la consulta popular. Es inocua, costosa, inoperante. Es una anticipación de la campaña del Gobierno del 2026. No tiene otro objetivo, no piensan los colombianos. Pregunta cosas obvias porque ningún colombiano votaría que no a una pregunta tan importante como si quiere trabajar menos y ganar más”, explicó.

Así mismo, mencionó: “ Vaticinar el resultado es muy difícil, pero el partido va a votar ‘No’”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

Play/Pause ¿Cómo votará el Congreso la consulta popular del presidente Petro? Senadores responden 11:54 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: