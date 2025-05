Liberación de Edan Alexander, un “rayo de esperanza” para familias de rehenes israelíes

Edan Alexander. Foto: MENAHEM KAHANA/AFP via Getty Images. / MENAHEM KAHANA

Las familias de rehenes secuestrados por Hamás consideraron la liberación este lunes del estadounidense-israelí Edan Alexander como “un rayo de luz y esperanza”, pero también como un recordatorio de que aún quedan 58 prisioneros en la Franja de Gaza.

Alexander, militar israelí, fue entregado este lunes en la Franja de Gaza por las brigadas de Al Qasam, brazo armado del grupo islamista Hamás, al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y posteriormente al Ejército israelí dentro del enclave palestino.

El Ejército israelí indicó que Alexander, de 21 años, ya está en territorio de Israel, donde se someterá a una evaluación médica inicial y se reunirá con su familia.

“Tras 584 agonizantes días en cautividad, Edan ha vuelto a casa, con su familia que ha trabajado incansablemente para su liberación, con sus amigos, y con toda una nación que ha luchado y rezado para su vuelta”, consideró el Foro de rehenes y familias desaparecidas en un comunicado.

Este foro remarcó que no se debe cesar en el esfuerzo de liberar y recuperar todos los rehenes, pues es “la misión más urgente y crítica de nuestra generación”.

“Si no traemos a todos a casa, no habrá una victoria verdadera, no habrá sanación ni reconstrucción como nación”, apuntó en un comunicado.

La liberación de Alexander se produce como “gesto” de Hamás hacia Estados Unidos, uno de los mediadores entre Israel y el grupo islamista, tras mantener contactos con las autoridades estadounidenses.

Además, coincide con el viaje este lunes a Israel del enviado de la Casa Blanca en Oriente Medio, Steve Witkoff, y en la víspera del comienzo de la gira del presidente estadounidense, Donald Trump, por varios países de Oriente Medio.

Alexander, de 21 años, es el último cautivo vivo con ciudadanía estadounidense de los 59 (vivos y muertos) que todavía están retenidos en la Franja de Gaza.

El joven soldado fue secuestrado la mañana del 7 de octubre de 2023 por milicianos de Hamás cuando lanzaron su ataque sorpresa en territorio israelí. Alexander, que en aquel momento tenía 19 años, se encontraba haciendo el servicio militar cerca de la Franja de Gaza.

Familias de rehenes piden a Netanyahu un acuerdo esta noche: “La pelota está en tu tejado”

Estas mismas familias pidieron al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que anuncie esta misma noche que está listo para negociar “un acuerdo integral” para su devolución y el fin de la guerra en Gaza, ya que consideran que “la pelota está en su tejado”.

“Primer ministro Netanyahu, la pelota está en tu tejado. Anuncia esta noche que estás listo para negociar un acuerdo completo para traer a casa a los rehenes y establecer un esquema para acabar con la guerra”, exigió el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos en un comunicado.

El Foro de Familias le pidió a Netanyahu que no pierda “esta oportunidad histórica” y demuestre al pueblo israelí y al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “que está dispuesto a tomar una iniciativa regional que trascienda las consideraciones políticas estrechas”.

“¡Traigámoslos a todos a casa, ahora!”, concluye el comunicado.

