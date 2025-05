Ucrania comunicó a sus socios europeos que Rusia ha ignorado por completo la propuesta de tregua

El ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, comunicó este lunes 12 de mayo a sus socios europeos que “los rusos están ignorando por completo la oferta de un alto el fuego completo y duradero” de 30 días que debía haber empezado este mismo lunes, según informaciones recibidas directamente del Ejército ucraniano.

Sibiga declaró además que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aún no ha recibido respuesta a la oferta que le hizo el domingo al líder del Kremlin, Vladímir Putin, para reunirse con él en persona en Turquía el jueves y comenzar al más alto nivel las negociaciones directas que Rusia quiere abrir sin declarar previamente un alto el fuego.

El ministro dio a entender de esta forma que la propuesta de reunión de Zelenski sigue en pie pese a que Putin no ha aceptado la tregua que le exigían Ucrania y sus principales socios europeos, que decían contar -en sus amenazas de sancionar a Rusia si no accedía a la propuesta- con un apoyo de EE.UU. que aún no ha explicitado el presidente Donald Trump.

“Continúan atacando las posiciones ucranianas a lo largo de toda la línea del frente”, dijo Sibiga sobre la situación en el campo de batalla este lunes, en un mensaje publicado en su cuenta de X.

En dicho mensaje, el jefe de la diplomacia ucraniana informó de los principales asuntos tratados en la reunión que de forma remota mantuvo con sus homólogos de Reino Unido, Alemania, Italia, España, Polonia, Francia y la UE, al tiempo que acusó a Moscú de desaprovechar “otra oportunidad de poner fin” a las muertes que está provocando la guerra.

“Esto demuestra una vez más que el único objetivo de Rusia es prolongar la guerra”, agregó.

Sibiga dijo asimismo que Ucrania “está haciendo todos los esfuerzos para poner fin a la guerra y dar una oportunidad a la diplomacia”.

“El presidente Zelenski incluso propuso una reunión con Putin en persona el jueves, pero no ha recibido respuesta aún”, escribió en X.

El ministro ucraniano explicó que la reunión con sus aliados europeos sirvió también para hablar entre otras cosas de las sanciones que podrían aprobarse contra el banco central ruso y sus sectores bancario y energético después de que el Kremlin rechazara el ultimátum formulado el sábado en Kiev por los líderes de Francia, Reino Unido, Alemania y Polonia para que se declarara un alto el fuego de un mes a partir de este mismo lunes.

Escuche W Radio en vivo aquí: