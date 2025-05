Burger Master 2025: Conozca el listado completo de los ganadores por cada ciudad

El domingo 4 de mayo se terminó la décima edición del Burger master, el famoso evento gastronómico organizado por el chef Tulio Zoluaga, reconocido como Tulio Recomienda en el que se reúnen varios establecimientos de 29 ciudades del país.

Burger Master 2025 cerró el telón con cerca de 3.3 millones de hamburguesas vendidas durante los 7 días que estuvo disponible.

Estas hamburguesas, que tenían un costo de 19.000 en todos los establecimientos, concursaban por ser destacadas como la mejor de cada ciudad.

Los comensales, una vez probaran la hamburguesa, debían realizar la votación correspondiente a través de la plataforma oficial del Burger Master. Era una calificación 1 a 5 estrellas.

Siendo así, se obtuvieron más de 650.000 votos válidos, los cuales arrojaron el listado de ganadores ciudad por ciudad.

¿Cuál fue el ganador del Burger Master 2025?

Bogotá y Cundinamarca

Bogotá:

Bícono

Camachos’s

Rústica DC

Godo Facts Food

El Chori Charrúa

Mención especial: Los Valientes.

Cajicá: Oveja Negra.

Chía: Artisan Burger.

Zipaquirá: La Oveja y el Lobo.

MOosquera: The Family House.

Villeta: Parrilla House.

Choachí: La Cocina de V.

Madrid: Pepes Burger.

Tabio: Ruta 77.

Ubaté: Monte Grill.

Soacha: Rock’n Stop.

Funza: Fronteras Casual Food.

Medellín y Antioquia

MEDELLÍN:

Bramante.

Chum Burgers.

LF Burger.

Pan y Pedazo.

Pigasus.

Mención especial: Barbacoa.

Envigado: Rib Eye Parrilla y Bar.

Sabaneta: Malamente.

Bello: Bizarro.

Marinilla: Burger Paradise.

Copacabana: Kawana.

Caldas: Épico Food Club.

Caucasia: Solomitos.

Guarne: Big Mama.

Rionegro: Out.

Llanogrande: Pigasus.

Carmen de Viboral: Big Mama.

Cali y Valle del Cauca

Cali:

Qrico.

Gaón Artesanal Burger.

Brazz.

Urban Food Company.

Pancho y Josefina.

Mención especial: Pampa Malbec.

Palmira: Retro Santana.

Jamundí: Smash Burger Lab.

Tuluá: Smash Burger.

Buga: La Burger Food Lab.

Bucaramanga y Santander

Bucaramanga:

La Gloriosa Hamburgesería.

48 Street Burger.

Restor.

Burger San Miguel.

Camacho’s

Mención especial: Delvalle Pasión BBQ.

Girón: Burgos Gastro House.

Lebrija: Palonegro Ecoparque (Bávaros).

Piedecuesta: Hamcho.

Floridablanca: Santander Burger Bar.

Tulio Recomienda se expresó a través de sus redes sociales y aprovechó para agradecer a cada uno de los establecimiento que hicieron parte de este evento y aplaudió el gran trabajo de los ‘héroes’ y heroínas’.

“‘Es mentira’, fue lo primero que le dije al equipo al revisar el número que me estaban enviando, ‘esto no puede ser verdad´, y aunque me pasé de incrédulo, lo cierto es que este Burger Master revolucionó a todo el país, eso no se puede negar. Todo el mundo estaba hablando de hamburguesas: los que participaban y los que no”, aseguró.