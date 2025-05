Continúa disputa por presunto plagio de los planos del parque Los Libertadores en Villa del Rosario

Villa del Rosario

Continua la disputa judicial por el presunto plagio de los planos utilizados para la remodelación del parque Los Libertadores en Villa del Rosario.

“El Parque de Los Libertadores, el alcalde de Socha en su momento, sí me contactó para el diseño urbanístico y el diseño paisajístico. Se elaboró un proyecto hermoso, con una calidad en todos los temas de paisaje, arquitectura paisajística y obviamente pues estos planos nunca fueron cancelados. Este proyecto fue ejecutado. Le hicieron unos pequeños cambios, pero quien hizo el plagio no pudo interpretar las condiciones paisajísticas que yo había propuesto y realmente en la realidad no se plasmó, no se pudo plasmar toda la vegetación y la riqueza en sus fuentes y espejos de agua que se había previsto inicialmente” dijo la arquitecta María Consuelo Mendoza.

Señaló la señora Mendoza que “aquí hubo cuatro delitos, yo denuncié la violación de los derechos morales de autor y la violación de los derechos patrimoniales y en el proceso del caso, llegó a la Fiscalía Administrativa, quien pudo identificar dos delitos adicionales que son la elaboración indebida de contrato y la falsedad en documento público”.

Indicó además que “en este momento el proceso va, ya se hizo imputación de cargos, ya se inició el juicio, ya se adelantó la acusación y ya empezamos el desarrollo del juicio. Obviamente paralelamente se están juzgando y se le hizo imputación al arquitecto quien tuvo la actitud tan deshonesta de firmar los planos y de plagiar que es el arquitecto Eduardo Gil Silva y el arquitecto Checa quien en su momento ocupaba el cargo de jefe de planeación del municipio de Villa Rosario”.

Se espera que este mes de mayo continúe las audiencias correspondientes a este caso.