Más de 140 pacientes fueron evacuados tras un incendio registrado en una clínica de Montería

Montería

El comandante del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Montería, capitán Jorge Arbeláez, confirmó que más de 140 pacientes fueron evacuados de la clínica La Esperanza, tras un incendio registrado en la noche (10:45 p.m.) del 12 de mayo. Por fortuna, el hecho no habría dejado muertos ni heridos.

“Se logró sofocar el incendio, luego se entró a lo que es la remoción de escombros para terminar de apagar los focos que quedaban pendiente. Se dieron acciones simultáneas, el personal de la clínica fue muy preciso a la hora de evacuar a todas a las personas hospitalizadas, un total de 178 pacientes fueron evacuados”, precisó el capitán Arbeláez.

Asimismo, sostuvo que el hecho “puso en riesgo la vida de los pacientes”. Sin embargo, destacó la rápida reacción de respuesta frente a este caso que se presentó cuando varios puntos de la ciudad de Montería registraban fallas en el servicio de energía eléctrica.

“Hasta el momento no tenemos una hipótesis directa, no hemos procedido con la parte de investigación del incendio; pero se presume que pudo ser un corto circuito, aún estamos por confirmar”, agregó el comandante del cuerpo de Bomberos de Montería.

Los pacientes evacuados, fueron trasladados a otros centros médicos de Montería, donde el reporte sería positivo.

Reacciones de la clínica La Esperanza :

Tras la emergencia registrada, el gerente de la clínica La Esperanza, Fabio Ernesto Vieira, explicó que “al parecer, por un corto circuito, precedido de una supuesta explosión de un transformador aledaño a la clínica, a unas cuatro cuadras más o menos, se suspendió el servicio de luz y entró en reemplazo nuestra planta eléctrica. En el momento que se restablece el servicio de luz, cesa la planta, entra con mucha fuerza la luz que viene de la calle, produce un corto y en la parte del sótano de nuestra clínica había productos de tipo cartón, a los que le caen unas chispas y esto produce el incendio”.

De acuerdo con el directivo, el centro médico activó todos los protocolos para salvaguardar la vida los pacientes. Asimismo, resaltó que ya se estarían adelantando todas las acciones para retomar las actividades de manera normal en la clínica.

“En una hora y media logramos evacuar la totalidad de los pacientes, en ese momento teníamos 178 y evacuamos alrededor de 145. Todos los pacientes están bien, ya estamos restableciendo nuestros servicios y estamos haciendo lo pertinente para recuperar a nuestros pacientes”, puntualizó el directivo.

El gerente de la clínica La Esperanza también resaltó que la conflagración solo habría afectado el primer piso del centro asistencial. Sin embargo, hizo un llamado para que se revise la prestación del servicio de energía eléctrica en esta sección del país.

“Nosotros tenemos un equipo de mantenimiento propio, las revisiones son periódicas, tenemos nuestra planta de respaldo y estos mantenimientos se realizan trimestralmente; tenemos un ingeniero que labora con nosotros 24/7, nuestras redes están en perfecto estado. Esto fue algo fortuito; pero aquí hay que pensar es en el tipo de energía que nos envían prestadores como Afinia, para saber por qué se producen esas subidas de voltaje que terminan afectando nuestros equipos biomédicos”, concluyó.

Reacciones de las autoridades de Montería:

El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén, anunció una reunión para este 13 ce mayo, con la finalidad de evaluar el alcalde del incendio en el importante centro médico.

“El incendio fue controlado fue controlado hacia la 1:47 a.m. y, desde las 5:00 a.m. los bomberos realizan revista en el lugar. A las 8:00 a.m. sostendrán una reunión con propietarios de la clínica para levantar el informe oficial”, expresó el mandatario municipal a través de la red social X.

Por su parte, desde la Gobernación de Córdoba se informó a través de un comunicado que “una vez presentando el incendio que afectó a la clínica La Esperanza en Montería, el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias de la Gobernación de Córdoba activó el plan para atender la situación convocando a organismos de socorro como el Cuerpo de Bomberos, la Policía, el Sistema de Emergencias Médicas(SEM) y las diferentes IPS de la ciudad, logrando contener el fuego y ubicar al 90% de los pacientes que estaban internos”.

“A partir de las 10:00 de la mañana del día de hoy se restablecerá la atención y se hará el reintegro de los pacientes, informó el secretario de Desarrollo de la Salud, Javier Olea Blanquicet, de acuerdo con el reporte del prestador de servicios”, señaló.

Asimismo, se indicó que “el traslado de los pacientes de la Clínica la Esperanza fue coordinado por el equipo del CRUE Córdoba. Al Hospital San Jerónimo se movieron 7 pacientes, a la Clínica San Sebastián, 12; a la Clínica del Río, 18; a la Clínica Montería, 18; Clínica Central, 11 y a la Clínica Zayma, 5 pacientes. En la clínica La Esperanza se mantuvieron 7 pacientes que solicitaron no ser evacuados”.

