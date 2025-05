Petro advirtió que se quiere tumbar la reforma pensional “con el argumento de que fue comprada”

Ante las recientes capturas de los expresidentes del Congreso de la República, desde algunos sectores alertaron que el hecho trascendería lo penal, ya que la reforma pensional ya fue aprobada por el legislativo y se encuentra en etapa de revisión ante la Corte Constitucional.

Sin embargo, desde China y a través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro fue enfático en decir: “quieren que la Corte Constitucional la tumbe con el argumento de que fue comprada, pues ya se dieron cuenta que se cumplieron con todos los requisitos legales en su debate”.

El presidente añadió que usar a Iván Name, “acérrimo enemigo de la reforma pensional, para quitarle el bono pensional a tres millones de viejos y quitarle la garantía de pensión al conjunto de la población, su derecho a la vejez digna, solo para mantener el prurito de un sistema financiero insostenible, que durante décadas, no ha dado sino ganancias bancarias, no es digno de Colombia”.

Justamente, la Sala Plena de la Corte Constitucional rechazó la recusación que presentó el presidente de la CUT, Fabio Arias, contra el presidente del alto tribunal, Jorge Ibáñez, mediante la cual pidió que fuera retirado de la discusión de la reforma pensional al considerar que tenía un preconcepto frente a las pensiones, entre otros motivos, luego de que asegurara que no se iba a pensionar.

Para Arias, el magistrado Ibáñez tenía una posición sesgada en el asunto a debatir. Sin embargo, para la Sala Plena, la carga argumentativa fue insuficiente para llevar a que el magistrado fuera retirado del debate.

Según el documento, el magistrado Ibáñez no ha conceptuado aún y las acusaciones de Arias frente a la expresión “no me voy a pensionar”, que planteó el presidente de la Corte Constitucional son sumamente generales y poco profundas.