Presidente de Chile defendió en China el derecho de los países a decidir con quién comercian

El presidente de Chile, Gabriel Boric, inició este martes 13 de mayo una visita oficial a China respaldando con su presencia la IV Reunión Ministerial del foro China-CELAC, un escenario en el que llevó a cabo una defensa rotunda del libre comercio, el multilateralismo y el diálogo “frente a las imposiciones unilaterales”.

“En Chile defendemos la autonomía estratégica de nuestro país. Y decimos que la soberanía radica no solo en el respeto a las fronteras materiales, sino a la decisión libre y soberana de poder decidir con quién y cuándo comerciar, porque el comercio es el encuentro entre pueblos y nosotros queremos encontrarnos con todos los pueblos, no tener que optar por uno u otro por imposición”, subrayó Boric, quien llegó anoche a Pekín procedente de Japón.

La asistencia del gobernante chileno se sumó a la de sus homólogos de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y Colombia, Gustavo Petro, quienes junto al anfitrión, Xi Jinping, arroparon una cita inicialmente prevista para los ministros de Exteriores y en la que los países de Latinoamérica y el Caribe calibrarán sus lazos con la potencia asiática para los próximos años, en medio de la guerra comercial y las presiones de Estados Unidos para frenar la influencia china en la región.

Boric sostuvo, por contra, que “es el momento para dar un salto de calidad en la vinculación económica con China” en el que es esencial “que se resguarden los principios del respeto mutuo y el reconocimiento de las particularidades de cada nación y sus estados de derecho”.

“El libre comercio y justo en beneficio de nuestros pueblos es la vía para el progreso y el desarrollo de las naciones” y la forma de encarar los desafíos reside en “el multilateralismo y el diálogo” frente a “las imposiciones unilaterales”, sentenció.

Más inversiones y transferencia de conocimiento

Tras el encuentro de la CELAC, ya por la tarde, el mandatario abrió el Foro Empresarial Chile-China 2025, organizado por ProChile e InvestChile para “profundizar los vínculos estratégicos” entre ambos países mediante oportunidades para el comercio y la inversión.

Boric apostó en ese escenario por fortalecer la inversión recíproca, pues “hoy día en Chile la inversión china es relativamente menor respecto al potencial que tiene y también hay espacio para mayores inversiones de empresas chilenas en China”.

Mencionó como prometedores los ámbitos de los servicios, la economía digital, la producción minera, la agricultura y la inteligencia artificial, así como la transición energética verde, que “no es una alternativa sino una obligación para nuestra generación”.

Chile necesita “dar saltos de calidad en plazos breves”, indicó el presidente, quien pidió que la relación con China no solo se base en el intercambio de productos sino en la transferencia de conocimiento, confió en poder mejorar el TLC ya existente y subrayó “la institucionalidad” como marca de referencia de su país, porque “las variables económicas van y vienen”.

Cara a cara con Xi

Está previsto que el líder chileno mantenga conversaciones oficiales y suscriba nuevos acuerdos bilaterales de cooperación con su homólogo chino, Xi Jinping, con quien ya coincidió hoy en la reunión de la CELAC.

Esta es la segunda visita de Gabriel Boric a China desde que llegó al poder y la tercera para su canciller, Alberto van Klaveren, lo que ilustra la importancia para el país austral de las relaciones políticas con China, cuidadas por todos los Gobiernos, al margen de sus ideologías, desde la suscripción del Tratado de Libre Comercio entre Pekín y Santiago en 2005.

En octubre de 2023, el mandatario visitó el país asiático para asistir al segmento de alto nivel del III Foro de las Nuevas Rutas de la Seda, ya que su país forma parte de la iniciativa estrella de Pekín, con la que el gigante asiático pretende generar una red comercial internacional y extender su influencia a nivel global a través de la construcción de infraestructuras.

China es el principal socio comercial de Chile desde 2009, con un intercambio comercial que se ha expandido a una tasa promedio anual del 11%, desde los 8.073 millones de dólares en 2005 a los 58.791 millones de dólares en 2024 lo que representa el 32 % del comercio exterior chileno, según datos oficiales.

Las exportaciones chilenas al gigante asiático, principalmente cobre y cerezas, sumaron el año pasado más de 37.000 millones de dólares, en tanto las importaciones, encabezadas por teléfonos inteligentes y automóviles, ascendieron a más de 21.000 millones de dólares.

Escuche W Radio en vivo aquí: