“De no ser por Estados Unidos”, probablemente ningún rehén estaría vivo en Gaza, dijo Donald Trump

El presiente estadounidense, Donald Trump, afirmó este miércoles, 14 de mayo, desde Doha que ni el exrehén estadounidense Edan Alexander, liberado el lunes 12 de mayo por Hamás, ni el resto de los rehenes estarían probablemente vivos ahora mismo “de no ser por Estados Unidos”.

“De no ser por nosotros, (Alexander) no estaría vivo ahora mismo, probablemente ninguno de los rehenes estarían vivos ahora mismo”, afirmó a periodistas al aterrizar el Air Force One en el aeropuerto de Doha.

Trump dijo que “probablemente” haya 20 rehenes que continúan vivos en la Franja de Gaza a los que están liberando “paso a paso”, añadiendo que EE.UU. ha conseguido sacar a muchos de los cautivos de Hamás del enclave palestino.

“Los 24 que estaban vivos ahora son 20”, afirmó, subrayando que su país hizo un “buen trabajo” liberando a Edan Alexander, por el que su familia “está muy agradecida”.

Antes de la liberación de Alexander, Israel contaba 24 rehenes vivos aún en manos de Hamás, aunque en los últimos días reconocieron no estar seguras del estado de tres de ellos.

El presidente estadounidense dijo a los periodistas que su viaje a Oriente Medio no deja de lado a Israel, ya que considera que para su socio es “muy bueno” que tenga “una relación como la que él tiene” con el resto de países en la región.

Añadió también que su equipo ha estado en contacto con Israel por la decisión de Trump de levantar las sanciones a Siria, una medida “muy popular en Oriente Medio” porque ofrece a Siria “una posibilidad de supervivencia como país mucho mejor”.

