Hija de Maradona dice que su internación domiciliaria fue “una puesta en escena nefasta”

Gianinna Maradona, una de las hijas de Diego Armando Maradona, declaró este martes en el juicio por la muerte del ídolo argentino y dijo que los médicos de su padre prometieron a la familia una “internación domiciliaria seria” y, en la práctica, fue todo “una puesta en escena nefasta”.

“Siento que fue toda una puesta en escena nefasta, una obra de teatro que nos montaron para seguir con lo que ellos tanto buscaban, que era tener a mi papa en un lugar oscuro, feo, y solo”, dijo Gianinna, la tercera de las hijas del astro en declarar en el juicio que busca esclarecer si siete trabajadores de la salud son culpables por la muerte de Diego Maradona.

Gianinna se refirió también a la polémica decisión de que, tras su salida de la clínica en la que fue operado poco antes de morir, el astro no continuara su recuperación en un centro médico y fuera ingresado en su lugar a una internación domiciliaria.

“Si bien yo no estaba tan de acuerdo con la internación domiciliaria (...) yo elegí creer que ellos (los médicos del exfutbolista), que estaban siguiendo a mi papá hace un tiempo y nos daban esta propuesta, iban a acondicionar esa casa para que sea una internación domiciliaria seria”, recordó la hija del ídolo argentino.

Durante la audiencia de este martes 13 de mayo en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°3 de San Isidro, en las afueras de Buenos Aires, fue reproducida una grabación de una reunión del 10 de noviembre de 2020 en la que se tomó aquella decisión, y de la que participaron familiares, médicos tratantes, autoridades de clínica y otros allegados de Maradona.

La grabación comienza con la reunión avanzada, cuando la decisión de trasladar al ídolo de la Clínica Olivos a una vivienda en la localidad de Tigre, donde falleció el 25 de noviembre de 2020, ya estaba tomada.

“Me causó mucho dolor escuchar esa charla, todo lo que se prometió y todo lo que no sucedió, los responsables que hablaban ahí y nos aseguraron cosas que después no pasaron. Siento que fue una manipulación horrible, me da mucha bronca, desearía poder volver el tiempo atrás y sacarlos a todos cagando”, dijo Gianinna frente al tribunal.

La Fiscalía también expuso un documento, firmado por Gianinna, en donde se asentó formalmente que Swiss Medical, empresa dueña de la Clínica Olivos, proponía continuar el tratamiento del astro en un centro de rehabilitación de la compañía, una propuesta que no fue aceptada por la familia.

“Para mí estábamos firmando una internación domiciliaria seria como nos habían prometido, con Swiss Medical cubriendo todo lo que (Agustina) Cosachov había pedido como su psiquiatra, y finalmente no terminó siendo así”, explicó la hija de Maradona.

Destacó que fue el médico de cabecera de su padre, Leopoldo Luque, quien le indicó que no convenía que fuera a una clínica.

Además de Luque y Cosachov, son juzgados en este proceso el psicólogo Carlos Díaz, la doctora y coordinadora de la empresa Swiss Medical Nancy Forlini, el enfermero Ricardo Almirón y el jefe de enfermeros Mariano Perroni.

La enfermera Gisela Madrid también está procesada, pero enfrentará un juicio por jurados, tal y como solicitó.

Los jueces Maximiliano Savarino, Verónica Di Tommaso y Julieta Makintach deberán determinar si los siete acusados son culpables de homicidio simple con dolo eventual, un delito que tiene una pena máxima de 25 años de prisión.