“Nos tocará retirar la apelación, para que no hundan la consulta con esta jugadita”: Fabián Díaz

Luego de que distintas bancadas plantearan hundir la consulta popular, reviviendo la reforma laboral en el Congreso a través de una apelación, el senador Fabián Díaz Plata (Alianza Verde), quien inicialmente presentó esa idea, aseguró que está estudiando retirarla para no hacerle juego a los partidos tradicionales.

“Yo me pregunto, ¿o son muy vagos, o su intención no es más que archivar por trámite la reforma laboral?”, cuestionó. Según explicó, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, solo radicó su informe hace dos días, y aun así fue incluido en la agenda, lo que para él demuestra una maniobra política.

Igualmente aseguró que no sirve ya revivir la reforma, pues “solo tendríamos hasta el 20 de junio, prácticamente nos quedaría con la reforma laboral archivada por tiempos (...) En los tiempos que en estos momentos tenemos, se hace muy difícil o prácticamente imposible que lográramos avanzar en la discusión”, afirmó.

Ante este panorama, no descartó retirar la apelación: “Si las condiciones no cambian, nos veríamos obligados a retirarla para que, de esta forma, con esta jugadita, no termine hundiendo la consulta popular, que es la consulta al constituyente primario, quien debe decidir si quiere o no quiere que le devuelvan estos derechos laborales”, señaló.

Y aunque ya hay tres informes sobre la apelación, según dijo, todavía puede echarse atrás: “Quien presenta la apelación tiene la potestad de retirarla antes que se tome esta consideración, independientemente de que se haya presentado uno, dos o los tres informes”.