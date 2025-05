“No es momento de jugar con fuego”: alcalde Galán tras hundimiento de la consulta popular

En el marco del 15.º aniversario del Teatro Julio Mario Santo Domingo, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, hizo un llamado a la calma y a la sensatez, luego de las divisiones que se han generado en el país por el hundimiento de la consulta popular en el Congreso de la República.

“Todos, sin excepción alguna, hemos sido testigos del dolor que ha causado en este país la violencia política. No han sido pocos, han sido miles los colombianos que han perdido la vida en medio de esa violencia. Quienes tenemos cargos de poder, de Gobierno, tenemos una responsabilidad especial con el país. No podemos incitar, por ningún motivo, con discursos incendiarios, a que se busquen salidas violentas a los conflictos. No es un momento de jugar con fuego. Estoy seguro de que hablo por todos los que están aquí presentes”, dijo Galán.

En ese mismo sentido, el mandatario de la capital aseguró que las diferencias se pueden resolver de manera pacífica.

“No aceptamos la violencia. Creemos y defendemos la capacidad del pueblo de decidir su futuro y resolver sus problemas de manera pacífica. Hago un llamado a la calma y a la sensatez. Cualquier diferencia que pueda existir, como ha existido antes, se debe resolver por las vías institucionales”, agregó.

Por último, Galán pidió respetar las instituciones del país.

“Hoy más que nunca debemos apoyar y confiar en las instituciones, y evitar a toda costa más violencia. Cualquier llamado que se aparte de las vías institucionales es un llamado a nuevos episodios de violencia política que, como país, no podemos vivir”, concluyó.