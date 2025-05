Guardia Indígena impide atención a menores inscritos en programas del Distrito: Integración Social

Desde el Parque Nacional, el secretario de Integración Social de Bogotá, Roberto Angulo, denunció que integrantes de la Guardia Indígena, que iniciaron un nuevo asentamiento en esta parte de la ciudad, una vez más impidieron la atención de niños y adolescentes inscritos en programas sociales del Distrito en hogares infantiles y en colegios oficiales.

“La comunidad y los voceros no nos han dejado llevar a los niños al Centro Amar. Hay cerca de 100 inscritos en el Centro Amar, es decir, que ya estaban yendo al servicio antes de la ocupación, cuando estaban en La Rioja. Ayer no fueron por venir a la ocupación, y hoy no los están dejando salir”, aseguró el secretario Roberto Angulo.

Justo en horas de la mañana de este martes, el Distrito dispuso de rutas para el traslado de menores de edad y adolescentes a los hogares infantiles y colegios oficiales; sin embargo, no fueron aceptados por parte de los integrantes de las comunidades Emberá, por lo que los niños continúan en la calle.

Cabe recordar que el alcalde Carlos Fernando Galán denunció que los menores de edad que se encuentran con este grupo de indígenas están siendo instrumentalizados “para usarlos como herramientas de presión” y no permitir el actuar de las autoridades.

