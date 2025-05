Trump presumió que un hermano del papa León XIV es republicano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presumió este martes de que un hermano del papa León XIV es republicano y aseguró que quiere invitarlo a la Casa Blanca.

“Me gusta el papa y me gusta su hermano ¿Saben que su hermano, en realidad los dos, pero uno en particular, es un gran fan de MAGA?”, afirmó en relación a su movimiento ‘Make America Great Again’ (‘Hacer grande a EE.UU. de nuevo’).

Según dijo en los pasillos del Congreso: “Él es MAGA y está con Trump”.

“Estoy deseando invitarlo a la Casa Blanca. Quiero darle la mano y darle un gran abrazo”, continuó.

El neoyorquino hizo la misma invitación al propio papa, tal y como dijo la víspera la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

El papa, el primero de nacionalidad estadounidense en la historia, recibió la carta con la invitación de manos del vicepresidente estadounidense, JD Vance, quien asistió el domingo a la misa de inicio de pontificado de León XIV en el Vaticano.

“El vicepresidente entregó al papa una carta del presidente y de la primera dama, expresando sus más cálidos deseos e invitándolos a la Casa Blanca tan pronto como les sea posible”, declaró Leavitt en una rueda de prensa.

El propio hermano mayor del papa, Louis Prevost, que es simpatizante de Trump y comparte contenido del mandatario en Facebook, expresó en una entrevista que espera que “no se politice” el nuevo papado y confió en que el pontífice una a los liberales y conservadores de la Iglesia católica.

Louis Prevost acudió a la misa de entronización en el Vaticano y tras la misma el nuevo papa rompió el protocolo al darle un efusivo abrazo.

De León XIV se sabe que votó en varias primarias del Partido Republicano de EE.UU. hasta 2016 y que no acudió a las urnas en las presidenciales de ese mismo año, en las que ganó Trump por primera vez, ni en las de 2020, donde resultó vencedor el demócrata Joe Biden.

Antes de ser elegido papa, publicó en X críticas a Vance y a la política migratoria de Trump.

