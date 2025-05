UBPD rechaza su exclusión de audiencia presupuestal y advierte impacto en búsqueda de desaparecidos

Tras ser excluida de una audiencia clave sobre fortalecimiento presupuestal, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) respondió públicamente a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), asegurando que aún enfrenta un déficit financiero estructural y que no fue escuchada antes de la decisión.

La diligencia está programada para el 13 de junio de 2025, en el marco de la medida cautelar nacional sobre desaparición forzada.

Según el Auto SAR AT 381 de 2025, la JEP consideró que la UBPD ya ha cumplido satisfactoriamente con los objetivos presupuestales y cuenta con estabilidad financiera.

El magistrado Raúl Eduardo Sánchez, en diálogo con W Radio, explicó que la exclusión se basó en informes del Ministerio de Hacienda y se justifica en que “los recursos son finitos” y deben priorizarse instituciones con mayor debilidad, como Medicina Legal.

Sin embargo, la UBPD expresó que esa visión desconoce la realidad operativa de la entidad. “Desde su creación, la Unidad ha solicitado $1,22 billones y solo ha recibido $986.944 millones”, señala el comunicado, revelando un déficit acumulado del 19% en relación con lo solicitado entre 2018 y 2025.

Para el año en curso, el anteproyecto de presupuesto contemplaba necesidades por $220.385 millones, pero solo se asignaron $193.842 millones.

La entidad también critica el enfoque de la JEP en el auto, al considerar que “el adecuado funcionamiento del Sistema Nacional de Búsqueda” no puede confundirse con el fortalecimiento de las operaciones misionales propias de la UBPD. “El Sistema no cuenta con presupuestos adicionales, sino que cada entidad debe aportar desde sus propios recursos”, advierte.

Además, la UBPD aseguró que no fue convocada para discutir ni contradecir la información financiera que sustentó la decisión judicial. “No se reconocieron nuestras comunicaciones, no se analizaron los resultados nulos de las mesas interinstitucionales, y no se nos dio la posibilidad de pronunciarnos”, señala el documento.